Топ-10 рецептов полезных перекусов
Киев • УНН
Подборка полезных рецептов от чиа-пудинга до сэндвичей с точным количеством белков, жиров и углеводов. Все блюда легко готовятся в домашних условиях.
Быстрые, вкусные и сбалансированные - перекусы могут быть не только приятным дополнением к рациону, но и источником энергии между основными приемами пищи. УНН собрал для вас топ-10 простых вариантов перекусов, которые легко приготовить дома, и посчитал их калорийность.
Чиа-пудинг
Калорийность: 160, Б/Ж/У: 11/6/16
Ингредиенты
- густой безлактозный йогурт - 180 г;
- семена чиа - 5 г;
- манго - 50 г.
Приготовление
- Замочите семена чиа в йогурте на 60 минут, так будет максимально вкусно, ведь зерна “раскроются”. Если нет времени, то хватит и 5 минут, но так будет другая текстура.
- Пока чиа набухает, очистите манго и взбейте его до однородной массы.
- В десертный стакан выкладывайте слои: сначала манго, затем
чиа с йогуртом, а в завершение еще йогурт.
- По желанию, украсьте десерт кусочками манго или семенами чиа.
Рисовые бутерброды с лососем
Калорийность: 480, Б/Ж/У: 22/30/33
Ингредиенты
- рисовые хлебцы - 4 шт.;
- крем-сыр безлактозный или хумус - 30-40 г;
- авокадо - 35-70 г;
- лосось - 40-60 г;
- яйцо отварное - 1-2 шт.;
- зелень или другие овощи - по желанию.
Приготовление
- На рисовые хлебцы намажьте крем-сыр равномерным слоем.
- Тонко нарежьте лосось и авокадо, выложите их на крем-сыр.
- Посыпьте блюдо немного орегано или кунжутом для аромата и дополнительного вкуса.
- Отварите яйца в течение 7-8 минут. После варки охладите их, очистите и нарежьте кольцами.
- Выложите нарезанные яйца сверху на брускетту.
Айвовый пудинг
Калорийность: 256, Б/Ж/У: 10/6/39
Ингредиенты
- айва - 175 г (можно заменить грушей);
- яблоко - 75 г;
- мед - 15 г;
- какао - 10 г;
- сок лимона - 7 г;
- корица - 0,5 г (на кончике ножа).
Приготовление
- Помойте и очистите айву и яблоко от кожуры.
- Порежьте все одинаковым кубиком размером примерно по полсантиметра и поместите в банку или стакан.
- Добавьте мед, сок лимона, перемешайте. И только после этого добавляйте какао и еще раз перемешайте все вместе. Добавьте корицы, если она вам
нравится.
- Дайте настояться 5-15 минут перед употреблением.
Медовый пудинг
Калорийность: 236, Б/Ж/У: 6/6/41
Ингредиенты
- йогурт - 80 г;
- хурма - 60 г (можно заменить манго или грушей на выбор);
- банан - 60 г;
- мед - 15 г;
- миндальные хлопья или грецкий орех - 5 г;
- семена чиа - 5 г (можно заменить семенами мака или льна).
Приготовление
- Йогурт перемешайте с медом и чиа до однородной массы.
Половину йогурта выложите в стеклянную баночку или стакан.
- Нарежьте толстыми кольцами банан и выложите на йогурт.
- На банан выложите следующий слой йогурта.
- Хурму очистите и нарежьте толстым кубиком примерно по 1
сантиметру, выложите на самый верхний слой. Посыпьте миндальными
хлопьями или грецким орехом.
Яичный салат с огурцом
Калорийность: 259, Б/Ж/У: 19/17/9
Ингредиенты
- яйцо отварное - 2 шт. (120 г);
- огурец очищенный от кожуры - 140 г;
- сметана 10% жирности - 40 г;
- укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;
- соль, орегано, перец душистый - по вкусу;
- сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки вкуса.
Приготовление
- Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить.
- Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец.
- Смешайте между собой куриное филе, яйца, сметану, добавьте
соль, орегано, перец душистый.
- Нашинкуйте зелень и добавьте тоже к блюду, хорошо все перемешайте.
Перекус с индейкой
Калорийность: 205, Б/Ж/У: 31/6/5
Ингредиенты
- индейка или куриное филе - 120 г;
- огурец, очищенный от кожуры - 80 г;
- шампиньон маринованный - 60 г;
- сметана 10% жирности - 40 г;
- укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;
- соль, орегано, перец душистый - по вкусу;
- сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки.
Приготовление
- Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить. Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец.
- Отдельно, доведите воду до кипения, погрузите в нее филе индейки, варите 20 минут. После чего, нарежьте таким же кубиком, как и яйцо.
- Тонкими слайсами нарежьте шампиньоны. Смешайте между собой
куриное филе, яйца, майонез, шампиньоны, добавьте соль, орегано, перец душистый.
Сэндвич
Калорийность: 282, Б/Ж/У: 15/9/33
Ингредиенты
- тортилья или лаваш - 2 шт. (40-60 г);
- сыр твердых сортов тертый - 15 г;
- ветчина из индейки - 30 г;
- листья салата или шпинат - 15 г.
Приготовление
- На первую тортилью нарежьте и выложите салат и ветчину.
- Посыпьте все тертым сыром.
- Накройте второй тортильей.
- Поджарьте на сухой сковороде до момента, пока сыр не растает и тортилья не станет золотистой.
- Разрежьте на удобные куски.
Томат и моцарелла
Калорийность: 129, Б/Ж/У: 8/9/6
Ингредиенты
- томат черри – 68 г (4-5 шт.);
- моцарелла – 30 г (1 небольшой шарик);
- оливки – 18 г (4-5 шт.);
- огурец – 50 г (1/2 шт.) (огурец можно заменить кабачком, проварив его в кипятке или запекши на гриле до прожарки - что будет вам по вкусу);
- базилик и лук по вашему вкусу по желанию для вкуса и аромата.
Приготовление
- Нарежьте моцареллу кусочками, размером похожим на оливки и
томаты черри.
- Огурец нарежьте кубиками, аналогичными по размеру другим овощам.
- На шпажку наколите по одному томату, оливке, огурцу и кусочку моцареллы.
Итальянский тост
Калорийность: 217, Б/Ж/У: 5/10/27
Ингредиенты
- цельнозерновые хлебцы - 30 г;
- авокадо - 45 г;
- оливки - 6 шт.;
- помидор - 60 г;
- соль по вкусу и базилик (необязательно).
Приготовление
- Нарежьте оливки и авокадо на тонкие слайсы, а помидоры -
кубиками.
- Выложите хлебцы на тарелку.
- Щедро положите на хлебцы нарезанные авокадо, оливки и помидоры.
- Попробуйте добавить капельку оливкового масла и щепотку морской
соли для еще большего вкуса.
Зимняя вишня
Калорийность на 1 порцию: 147, Б/Ж/У: 8/6/20
Ингредиенты
- вишня консервированная - 50 г (или вишня мороженая - 100 г) без косточки;
- йогурт густой (желательно безлактозный) - 100 г;
- какао - 1 ч. л. (5 г);
- мед - 5 г;
- орешки - 5 г.
Приготовление
- Йогурт хорошо перемешайте с какао. Какао добавляйте постепенно, чтобы не образовывались комочки.
- Добавьте к смеси консервированные вишни, измельчив их по желанию. Если используете замороженные вишни - то разморозьте их перед
добавлением.
- Переместите все в банку или стакан, измельчите орешки и посыпьте сверху, полейте медом.
- Можете украсить вишней сверху по желанию.