Топ-10 рецептов полезных перекусов

Быстрые, вкусные и сбалансированные - перекусы могут быть не только приятным дополнением к рациону, но и источником энергии между основными приемами пищи. УНН собрал для вас топ-10 простых вариантов перекусов, которые легко приготовить дома, и посчитал их калорийность.

Чиа-пудинг

Калорийность: 160, Б/Ж/У: 11/6/16

Ингредиенты

густой безлактозный йогурт - 180 г;

семена чиа - 5 г;

манго - 50 г.

Приготовление

Замочите семена чиа в йогурте на 60 минут, так будет максимально вкусно, ведь зерна “раскроются”. Если нет времени, то хватит и 5 минут, но так будет другая текстура. Пока чиа набухает, очистите манго и взбейте его до однородной массы. В десертный стакан выкладывайте слои: сначала манго, затем чиа с йогуртом, а в завершение еще йогурт. По желанию, украсьте десерт кусочками манго или семенами чиа.

Рисовые бутерброды с лососем

Калорийность: 480, Б/Ж/У: 22/30/33

Ингредиенты

рисовые хлебцы - 4 шт.;

крем-сыр безлактозный или хумус - 30-40 г;

авокадо - 35-70 г;

лосось - 40-60 г;

яйцо отварное - 1-2 шт.;

зелень или другие овощи - по желанию.

Приготовление

На рисовые хлебцы намажьте крем-сыр равномерным слоем. Тонко нарежьте лосось и авокадо, выложите их на крем-сыр. Посыпьте блюдо немного орегано или кунжутом для аромата и дополнительного вкуса. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После варки охладите их, очистите и нарежьте кольцами. Выложите нарезанные яйца сверху на брускетту.

Айвовый пудинг

Калорийность: 256, Б/Ж/У: 10/6/39

Ингредиенты

айва - 175 г (можно заменить грушей);

яблоко - 75 г;

мед - 15 г;

какао - 10 г;

сок лимона - 7 г;

корица - 0,5 г (на кончике ножа).

Приготовление

Помойте и очистите айву и яблоко от кожуры. Порежьте все одинаковым кубиком размером примерно по полсантиметра и поместите в банку или стакан. Добавьте мед, сок лимона, перемешайте. И только после этого добавляйте какао и еще раз перемешайте все вместе. Добавьте корицы, если она вам нравится. Дайте настояться 5-15 минут перед употреблением.

Медовый пудинг

Калорийность: 236, Б/Ж/У: 6/6/41

Ингредиенты

йогурт - 80 г;

хурма - 60 г (можно заменить манго или грушей на выбор);

банан - 60 г;

мед - 15 г;

миндальные хлопья или грецкий орех - 5 г;

семена чиа - 5 г (можно заменить семенами мака или льна).

Приготовление

Йогурт перемешайте с медом и чиа до однородной массы. Половину йогурта выложите в стеклянную баночку или стакан. Нарежьте толстыми кольцами банан и выложите на йогурт. На банан выложите следующий слой йогурта. Хурму очистите и нарежьте толстым кубиком примерно по 1 сантиметру, выложите на самый верхний слой. Посыпьте миндальными хлопьями или грецким орехом.

Яичный салат с огурцом

Калорийность: 259, Б/Ж/У: 19/17/9

Ингредиенты

яйцо отварное - 2 шт. (120 г);

огурец очищенный от кожуры - 140 г;

сметана 10% жирности - 40 г;

укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;

соль, орегано, перец душистый - по вкусу;

сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки вкуса.

Приготовление

Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить. Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец. Смешайте между собой куриное филе, яйца, сметану, добавьте соль, орегано, перец душистый. Нашинкуйте зелень и добавьте тоже к блюду, хорошо все перемешайте.

Перекус с индейкой

Калорийность: 205, Б/Ж/У: 31/6/5

Ингредиенты

индейка или куриное филе - 120 г;

огурец, очищенный от кожуры - 80 г;

шампиньон маринованный - 60 г;

сметана 10% жирности - 40 г;

укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;

соль, орегано, перец душистый - по вкусу;

сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки.

Приготовление

Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить. Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец. Отдельно, доведите воду до кипения, погрузите в нее филе индейки, варите 20 минут. После чего, нарежьте таким же кубиком, как и яйцо. Тонкими слайсами нарежьте шампиньоны. Смешайте между собой куриное филе, яйца, майонез, шампиньоны, добавьте соль, орегано, перец душистый.

Сэндвич

Калорийность: 282, Б/Ж/У: 15/9/33

Ингредиенты

тортилья или лаваш - 2 шт. (40-60 г);

сыр твердых сортов тертый - 15 г;

ветчина из индейки - 30 г;

листья салата или шпинат - 15 г.

Приготовление

На первую тортилью нарежьте и выложите салат и ветчину. Посыпьте все тертым сыром. Накройте второй тортильей. Поджарьте на сухой сковороде до момента, пока сыр не растает и тортилья не станет золотистой. Разрежьте на удобные куски.

Томат и моцарелла

Калорийность: 129, Б/Ж/У: 8/9/6

Ингредиенты

томат черри – 68 г (4-5 шт.);

моцарелла – 30 г (1 небольшой шарик);

оливки – 18 г (4-5 шт.);

огурец – 50 г (1/2 шт.) (огурец можно заменить кабачком, проварив его в кипятке или запекши на гриле до прожарки - что будет вам по вкусу);

базилик и лук по вашему вкусу по желанию для вкуса и аромата.

Приготовление

Нарежьте моцареллу кусочками, размером похожим на оливки и томаты черри. Огурец нарежьте кубиками, аналогичными по размеру другим овощам. На шпажку наколите по одному томату, оливке, огурцу и кусочку моцареллы.

Итальянский тост

Калорийность: 217, Б/Ж/У: 5/10/27

Ингредиенты

цельнозерновые хлебцы - 30 г;

авокадо - 45 г;

оливки - 6 шт.;

помидор - 60 г;

соль по вкусу и базилик (необязательно).

Приготовление

Нарежьте оливки и авокадо на тонкие слайсы, а помидоры - кубиками. Выложите хлебцы на тарелку. Щедро положите на хлебцы нарезанные авокадо, оливки и помидоры. Попробуйте добавить капельку оливкового масла и щепотку морской соли для еще большего вкуса.

Зимняя вишня

Калорийность на 1 порцию: 147, Б/Ж/У: 8/6/20

Ингредиенты

вишня консервированная - 50 г (или вишня мороженая - 100 г) без косточки;

йогурт густой (желательно безлактозный) - 100 г;

какао - 1 ч. л. (5 г);

мед - 5 г;

орешки - 5 г.

Приготовление