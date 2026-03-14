$44.1650.96
ukenru
07:48 • 2636 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
5.1м/с
39%
755мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Джо Байден
Музыкант
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 17382 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 15385 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 29618 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto13 марта, 09:57 • 52673 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 34914 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)
Фильм
Грибы

Топ-10 рецептов полезных перекусов

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Подборка полезных рецептов от чиа-пудинга до сэндвичей с точным количеством белков, жиров и углеводов. Все блюда легко готовятся в домашних условиях.

Топ-10 рецептов полезных перекусов

Быстрые, вкусные и сбалансированные - перекусы могут быть не только приятным дополнением к рациону, но и источником энергии между основными приемами пищи. УНН собрал для вас топ-10 простых вариантов перекусов, которые легко приготовить дома, и посчитал их калорийность.

Чиа-пудинг

Калорийность: 160, Б/Ж/У: 11/6/16

Ингредиенты

  • густой безлактозный йогурт - 180 г;
    • семена чиа - 5 г;
      • манго - 50 г.

        Приготовление

        1. Замочите семена чиа в йогурте на 60 минут, так будет максимально вкусно, ведь зерна “раскроются”. Если нет времени, то хватит и 5 минут, но так будет другая текстура.
          1. Пока чиа набухает, очистите манго и взбейте его до однородной массы.
            1. В десертный стакан выкладывайте слои: сначала манго, затем чиа с йогуртом, а в завершение еще йогурт.
              1. По желанию, украсьте десерт кусочками манго или семенами чиа.

                Рисовые бутерброды с лососем

                Калорийность: 480, Б/Ж/У: 22/30/33

                Ингредиенты

                • рисовые хлебцы - 4 шт.;
                  • крем-сыр безлактозный или хумус - 30-40 г;
                    • авокадо - 35-70 г;
                      • лосось - 40-60 г;
                        • яйцо отварное - 1-2 шт.;
                          • зелень или другие овощи - по желанию.

                            Приготовление

                            1. На рисовые хлебцы намажьте крем-сыр равномерным слоем.
                              1. Тонко нарежьте лосось и авокадо, выложите их на крем-сыр.
                                1. Посыпьте блюдо немного орегано или кунжутом для аромата и дополнительного вкуса.
                                  1. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После варки охладите их, очистите и нарежьте кольцами.
                                    1. Выложите нарезанные яйца сверху на брускетту.

                                      Айвовый пудинг

                                      Калорийность: 256, Б/Ж/У: 10/6/39

                                      Ингредиенты

                                      • айва - 175 г (можно заменить грушей);
                                        • яблоко - 75 г;
                                          • мед - 15 г;
                                            • какао - 10 г;
                                              • сок лимона - 7 г;
                                                • корица - 0,5 г (на кончике ножа).

                                                  Приготовление

                                                  1. Помойте и очистите айву и яблоко от кожуры.
                                                    1. Порежьте все одинаковым кубиком размером примерно по полсантиметра и поместите в банку или стакан.
                                                      1. Добавьте мед, сок лимона, перемешайте. И только после этого добавляйте какао и еще раз перемешайте все вместе. Добавьте корицы, если она вам нравится.
                                                        1. Дайте настояться 5-15 минут перед употреблением.

                                                          Медовый пудинг

                                                          Калорийность: 236, Б/Ж/У: 6/6/41

                                                          Ингредиенты

                                                          • йогурт - 80 г;
                                                            • хурма - 60 г (можно заменить манго или грушей на выбор);
                                                              • банан - 60 г;
                                                                • мед - 15 г;
                                                                  • миндальные хлопья или грецкий орех - 5 г;
                                                                    • семена чиа - 5 г (можно заменить семенами мака или льна).

                                                                      Приготовление

                                                                      1. Йогурт перемешайте с медом и чиа до однородной массы. Половину йогурта выложите в стеклянную баночку или стакан.
                                                                        1. Нарежьте толстыми кольцами банан и выложите на йогурт.
                                                                          1. На банан выложите следующий слой йогурта.
                                                                            1. Хурму очистите и нарежьте толстым кубиком примерно по 1 сантиметру, выложите на самый верхний слой. Посыпьте миндальными хлопьями или грецким орехом.

                                                                              Яичный салат с огурцом

                                                                              Калорийность: 259, Б/Ж/У: 19/17/9

                                                                              Ингредиенты

                                                                              • яйцо отварное - 2 шт. (120 г);
                                                                                • огурец очищенный от кожуры - 140 г;
                                                                                  • сметана 10% жирности - 40 г;
                                                                                    • укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;
                                                                                      • соль, орегано, перец душистый - по вкусу;
                                                                                        • сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки вкуса.

                                                                                          Приготовление

                                                                                          1. Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить.
                                                                                            1. Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец.
                                                                                              1. Смешайте между собой куриное филе, яйца, сметану, добавьте соль, орегано, перец душистый.
                                                                                                1. Нашинкуйте зелень и добавьте тоже к блюду, хорошо все перемешайте.

                                                                                                  Перекус с индейкой

                                                                                                  Калорийность: 205, Б/Ж/У: 31/6/5

                                                                                                  Ингредиенты

                                                                                                  • индейка или куриное филе - 120 г;
                                                                                                    • огурец, очищенный от кожуры - 80 г;
                                                                                                      • шампиньон маринованный - 60 г;
                                                                                                        • сметана 10% жирности - 40 г;
                                                                                                          • укроп, петрушка или другая зелень - 15 г;
                                                                                                            • соль, орегано, перец душистый - по вкусу;
                                                                                                              • сок лимона или лайма свежего 1-2 ч. л. (5-10) для кислинки.

                                                                                                                Приготовление

                                                                                                                1. Доведите воду до кипения. Отварите яйца в течение 7-8 минут. После чего охладите их под струей воды или льдом, это позволит их легче и лучше очистить. Очистите яйца от скорлупы и порежьте кубиком примерно по полсантиметра. Таким же кубиком нарежьте огурец.
                                                                                                                  1. Отдельно, доведите воду до кипения, погрузите в нее филе индейки, варите 20 минут. После чего, нарежьте таким же кубиком, как и яйцо.
                                                                                                                    1. Тонкими слайсами нарежьте шампиньоны. Смешайте между собой куриное филе, яйца, майонез, шампиньоны, добавьте соль, орегано, перец душистый.

                                                                                                                      Сэндвич

                                                                                                                      Калорийность: 282, Б/Ж/У: 15/9/33

                                                                                                                      Ингредиенты

                                                                                                                      • тортилья или лаваш - 2 шт. (40-60 г);
                                                                                                                        • сыр твердых сортов тертый - 15 г;
                                                                                                                          • ветчина из индейки - 30 г;
                                                                                                                            • листья салата или шпинат - 15 г.

                                                                                                                              Приготовление

                                                                                                                              1. На первую тортилью нарежьте и выложите салат и ветчину.
                                                                                                                                1. Посыпьте все тертым сыром.
                                                                                                                                  1. Накройте второй тортильей.
                                                                                                                                    1. Поджарьте на сухой сковороде до момента, пока сыр не растает и тортилья не станет золотистой.
                                                                                                                                      1. Разрежьте на удобные куски.

                                                                                                                                        Томат и моцарелла

                                                                                                                                        Калорийность: 129, Б/Ж/У: 8/9/6

                                                                                                                                        Ингредиенты

                                                                                                                                        • томат черри – 68 г (4-5 шт.);
                                                                                                                                          • моцарелла – 30 г (1 небольшой шарик);
                                                                                                                                            • оливки – 18 г (4-5 шт.);
                                                                                                                                              • огурец – 50 г (1/2 шт.) (огурец можно заменить кабачком, проварив его в кипятке или запекши на гриле до прожарки - что будет вам по вкусу);
                                                                                                                                                • базилик и лук по вашему вкусу по желанию для вкуса и аромата.

                                                                                                                                                  Приготовление

                                                                                                                                                  1. Нарежьте моцареллу кусочками, размером похожим на оливки и томаты черри.
                                                                                                                                                    1. Огурец нарежьте кубиками, аналогичными по размеру другим овощам.
                                                                                                                                                      1. На шпажку наколите по одному томату, оливке, огурцу и кусочку моцареллы.

                                                                                                                                                        Итальянский тост

                                                                                                                                                        Калорийность: 217, Б/Ж/У: 5/10/27

                                                                                                                                                        Ингредиенты

                                                                                                                                                        • цельнозерновые хлебцы - 30 г;
                                                                                                                                                          • авокадо - 45 г;
                                                                                                                                                            • оливки - 6 шт.;
                                                                                                                                                              • помидор - 60 г;
                                                                                                                                                                • соль по вкусу и базилик (необязательно).

                                                                                                                                                                  Приготовление

                                                                                                                                                                  1. Нарежьте оливки и авокадо на тонкие слайсы, а помидоры - кубиками.
                                                                                                                                                                    1. Выложите хлебцы на тарелку.
                                                                                                                                                                      1. Щедро положите на хлебцы нарезанные авокадо, оливки и помидоры.
                                                                                                                                                                        1. Попробуйте добавить капельку оливкового масла и щепотку морской соли для еще большего вкуса.

                                                                                                                                                                          Зимняя вишня

                                                                                                                                                                          Калорийность на 1 порцию: 147, Б/Ж/У: 8/6/20

                                                                                                                                                                          Ингредиенты

                                                                                                                                                                          • вишня консервированная - 50 г (или вишня мороженая - 100 г) без косточки;
                                                                                                                                                                            • йогурт густой (желательно безлактозный) - 100 г;
                                                                                                                                                                              • какао - 1 ч. л. (5 г);
                                                                                                                                                                                • мед - 5 г;
                                                                                                                                                                                  • орешки - 5 г.

                                                                                                                                                                                    Приготовление

                                                                                                                                                                                    1. Йогурт хорошо перемешайте с какао. Какао добавляйте постепенно, чтобы не образовывались комочки.
                                                                                                                                                                                      1. Добавьте к смеси консервированные вишни, измельчив их по желанию. Если используете замороженные вишни - то разморозьте их перед добавлением.
                                                                                                                                                                                        1. Переместите все в банку или стакан, измельчите орешки и посыпьте сверху, полейте медом.
                                                                                                                                                                                          1. Можете украсить вишней сверху по желанию. 

                                                                                                                                                                                            Алла Киосак

                                                                                                                                                                                            ЗдоровьеЛайфхакипубликацииКулинар
                                                                                                                                                                                            Грибы