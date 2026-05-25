Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября

Киев • УНН

 • 7116 просмотра

Зеленский обсудил завершение горячей фазы войны до ноября при условии гарантий безопасности. Приоритетами являются поддержка армии и выполнение требований МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа", в ходе которой шла речь о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу депутатской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и члена фракции Ольгу Василевскую-Смаглюк. 

Сегодня состоялась важная встреча фракции с Президентом Украины 

- заявил Арахамия. 

По его словам, на заседании присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, первый вице-спикер Александр Корниенко, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов и премьер-министр Украины Юлия Свириденко. 

Говорили откровенно - о войне, вызовах для экономики и главной задаче государства на ближайший период. Все понимают: следующие 6 месяцев должны стать временем максимальной концентрации и стабилизации работы страны. Наш приоритет - обеспечить устойчивость государственных институтов, поддержку армии, своевременные выплаты людям, работу энергетики, экономики и местного самоуправления. Также должны продолжать делать шаги, которые приближают нас к вступлению в Евросоюз 

- сообщил Арахамия. 

Он отметил, что отдельно обсудили дипломатическое направление. 

Украина нуждается в реальном движении к миру - не замораживании войны, а создании условий для сохранения жизней, усиления международной поддержки, давления на страну-агрессора. Для этого нужна сильная позиция государства, единство внутри страны и ответственная работа всех ветвей власти. Сегодня не время для внутренних конфликтов или политических шоу. Время - для решений, которые помогут Украине выстоять, укрепить государство и приблизить справедливый мир 

- резюмировал Арахамия. 

Нардеп Василевская-Смаглюк рассказала, что львиная доля встречи была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны. 

Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при условии предоставления гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться. Основная цель - не дать рф возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление. Владимир Зеленский сказал, что от Европы ожидается, кто сейчас будет модератором мирного трека от них, а также что мы ожидаем делегацию из США в ближайшее время 

- сообщила нардеп. 

По ее словам, также много говорили о перспективах членства в ЕС. 

Президент сказал, что мы, народные депутаты, выполнили абсолютно все требования для открытия всех переговорных кластеров и до лета их должны открыть. Относительно вопроса ассоциированного членства без права голоса и без торгово-экономических перспектив — это членство не даст украинцам ощущения справедливости. Относительно голосований в ВР, есть договоренность перед миссией МВФ продемонстрировать единство вокруг законопроектов о закупках и о посылках (то, что зашито в Таможенный кодекс), а дальше увидим. Голосов на законопроект по SEPA до сих пор нет, потому что никто Президенту не донес ценность этого закона, к сожалению. Буду работать над этим. Кадровые вопросы не обсуждались. Стоит в очередной раз отметить, что Президент очень терпеливо выслушивал вопросы депутатов относительно недовольства главами ОВА, мэрами, проблем ВПЛ и т.д., что в целом не является его приоритетами сейчас, во время войны 

- сообщила Василевская-Смаглюк. 

Напомним 

20 мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Обсудили ключевые вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня в парламенте. 

Павел Башинский

