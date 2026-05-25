Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией

$44.260.0351.330.03
ukenru
10:09 • 9492 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
09:51 • 27118 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
08:48 • 16303 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 32340 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 60868 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 45975 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 44925 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 42895 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 36580 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 39934 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
44%
753мм
Популярные новости
«АТЕШ» заявил об успешных диверсиях перед ударом по крупнейшему нефтяному хранилищу КавказаVideo25 мая, 04:10 • 13483 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 25 мая25 мая, 04:26 • 17533 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 25011 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 30388 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 19774 просмотра
публикации
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 5296 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 6038 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 20267 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Эксклюзив
09:51 • 27080 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 30881 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Блогеры
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 25408 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 34284 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 34963 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 33629 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 40820 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)

Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Соучредитель Fire Point заявил о передаче ЦПК секретных чертежей компании иностранным посольствам, что спровоцировало запросы от дипломатических учреждений. Производитель обратился с заявлением о преступлении в СБУ.

Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией

Посольства иностранных государств обращались с запросами к Fire Point, в которых содержались секретные документы, полученные дипломатическими учреждениями от Центра противодействия коррупции. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения рассказал соучредитель украинской компании Fire Point, конструктор ракеты "Фламинго" Денис Штилерман, пишет УНН.

Они (посольства – ред.) всегда обращались к нам с запросами, запросами по документации, запросами по ценообразованию. Мы не понимали, откуда эти запросы. Потом, когда мы поняли, что присылаются письма, к которым прикреплена наша конструкторская документация и содержание этих писем (заключалось в том – ред.), что мы продаем наши самые дешевые самолеты в своем классе с наценкой 200%... 

- отметил Штилерман.

По его словам, в письмах к посольствам иностранных государств ЦПК утверждал, что Fire Point завышает цены на изделия FP-1. 

Штилерман уточнил, что в письмах активистов к посольствам содержалось руководство по летной документации компании, некоторые чертежи и смета. 

Он отметил, что один из сотрудников компании Fire Point видел письмо ЦПК, которое они рассылали посольствам иностранных государств, в которых содержалась секретная конструкторская документация. 

Штилерман добавил, что компания обратилась с соответствующим заявлением о преступлении в Службу безопасности Украины.

Напомним

Ранее Штилерман обнародовал официальный ответ НАБУ относительно статуса компании в уголовном производстве о закупках беспилотных систем. В бюро заявили, что руководителям и учредителям Fire Point подозрения не вручались, а сама компания не имеет статуса юридического лица, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера,

«Мы производим дроны, которые летят дальше всех» — главное из хардтока Штилермана у Соколовой19.05.26, 16:54 • 42633 просмотра

Лилия Подоляк

ПолитикаТехнологии
Военное положение
Война в Украине
Defence City
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина