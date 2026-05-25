Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией
Киев • УНН
Соучредитель Fire Point заявил о передаче ЦПК секретных чертежей компании иностранным посольствам, что спровоцировало запросы от дипломатических учреждений. Производитель обратился с заявлением о преступлении в СБУ.
Посольства иностранных государств обращались с запросами к Fire Point, в которых содержались секретные документы, полученные дипломатическими учреждениями от Центра противодействия коррупции. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения рассказал соучредитель украинской компании Fire Point, конструктор ракеты "Фламинго" Денис Штилерман, пишет УНН.
Они (посольства – ред.) всегда обращались к нам с запросами, запросами по документации, запросами по ценообразованию. Мы не понимали, откуда эти запросы. Потом, когда мы поняли, что присылаются письма, к которым прикреплена наша конструкторская документация и содержание этих писем (заключалось в том – ред.), что мы продаем наши самые дешевые самолеты в своем классе с наценкой 200%...
По его словам, в письмах к посольствам иностранных государств ЦПК утверждал, что Fire Point завышает цены на изделия FP-1.
Штилерман уточнил, что в письмах активистов к посольствам содержалось руководство по летной документации компании, некоторые чертежи и смета.
Он отметил, что один из сотрудников компании Fire Point видел письмо ЦПК, которое они рассылали посольствам иностранных государств, в которых содержалась секретная конструкторская документация.
Штилерман добавил, что компания обратилась с соответствующим заявлением о преступлении в Службу безопасности Украины.
Напомним
Ранее Штилерман обнародовал официальный ответ НАБУ относительно статуса компании в уголовном производстве о закупках беспилотных систем. В бюро заявили, что руководителям и учредителям Fire Point подозрения не вручались, а сама компания не имеет статуса юридического лица, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера,
