Посольства иностранных государств обращались к Fire Point после того, как ЦПК убеждал их в завышении цен компанией

Посольства иностранных государств обращались с запросами к Fire Point, в которых содержались секретные документы, полученные дипломатическими учреждениями от Центра противодействия коррупции. Об этом во время заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод во время военного положения рассказал соучредитель украинской компании Fire Point, конструктор ракеты "Фламинго" Денис Штилерман, пишет УНН.

Они (посольства – ред.) всегда обращались к нам с запросами, запросами по документации, запросами по ценообразованию. Мы не понимали, откуда эти запросы. Потом, когда мы поняли, что присылаются письма, к которым прикреплена наша конструкторская документация и содержание этих писем (заключалось в том – ред.), что мы продаем наши самые дешевые самолеты в своем классе с наценкой 200%... - отметил Штилерман.

По его словам, в письмах к посольствам иностранных государств ЦПК утверждал, что Fire Point завышает цены на изделия FP-1.

Штилерман уточнил, что в письмах активистов к посольствам содержалось руководство по летной документации компании, некоторые чертежи и смета.

Он отметил, что один из сотрудников компании Fire Point видел письмо ЦПК, которое они рассылали посольствам иностранных государств, в которых содержалась секретная конструкторская документация.

Штилерман добавил, что компания обратилась с соответствующим заявлением о преступлении в Службу безопасности Украины.

Напомним

Ранее Штилерман обнародовал официальный ответ НАБУ относительно статуса компании в уголовном производстве о закупках беспилотных систем. В бюро заявили, что руководителям и учредителям Fire Point подозрения не вручались, а сама компания не имеет статуса юридического лица, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера,

