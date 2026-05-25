В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон

В Украине меняют правила исполнительного производства. Закон №4833-IX предусматривает цифровизацию части процессов, более быстрый обмен информацией между банками, реестрами и исполнителями, а также автоматизацию отдельных процедур. Об этом в комментарии УНН рассказала главный юрист в сфере административного права ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Анастасия Цикало.

Одним из главных изменений станет усиление роли Единого реестра должников. Теперь информация в реестре может влиять на возможность продажи имущества, переоформления авто или оформления залога либо ипотеки.

По словам юриста, закон углубляет уже существующую цифровую систему исполнительного производства.

Автоматизированная система исполнительного производства уже использовалась для электронного взаимодействия и обмена данными. Однако Закон № 4833-IX расширяет ее функционал, усиливает связь с Единым реестром должников, банками, финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и другими реестрами

Отдельно закон касается электронных денег и электронных кошельков. Исполнители смогут получать более широкую информацию о финансовых активах должника, а арест будет распространяться не только на банковские счета.

Также закон позволяет арестовывать средства третьих лиц, если у них есть подтвержденная задолженность перед должником. Это должно упростить реальное взыскание средств в исполнительном производстве.

Еще одно важное изменение — автоматическое снятие арестов после погашения долга. После поступления средств система должна автоматически формировать уведомление о закрытии задолженности и обновлять данные в реестрах.

Как объясняет Цикало, нововведения должны сделать исполнение судебных решений более быстрым, а саму систему — более цифровой и прозрачной.

То есть акцент смещается от отдельных электронных инструментов к более комплексной цифровой модели исполнения решений, в которой данные о должнике, его активах и состоянии исполнения решения должны обрабатываться быстрее и более согласованно