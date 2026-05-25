$44.260.0351.330.03
ukenru
Эксклюзив
15:50 • 3738 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эксклюзив
15:32 • 8086 просмотра
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Эксклюзив
15:14 • 7858 просмотра
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Эксклюзив
14:07 • 10849 просмотра
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
Эксклюзив
13:55 • 18174 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
25 мая, 10:09 • 15385 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
25 мая, 09:51 • 35974 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
25 мая, 08:48 • 20551 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 34870 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 63187 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
5м/с
34%
753мм
Популярные новости
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 37962 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?25 мая, 10:03 • 31017 просмотра
ГСЧС показала, как сейчас выглядит место удара рф в КиевеPhoto11:56 • 10869 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 16752 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 16444 просмотра
публикации
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам15:30 • 5034 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
13:55 • 18174 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 16470 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 16769 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?25 мая, 10:03 • 31035 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дмитрий Говсеев
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Днепр (город)
Соединённые Штаты
Харьковская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 33224 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 37158 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 37680 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 36194 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 43297 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
ТикТок
YouTube

В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон

Киев • УНН

 • 3738 просмотра

Закон №4833-IX цифровизирует взыскание долгов и расширяет доступ к активам. Исполнители смогут арестовывать электронные деньги и средства третьих лиц.

В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон

В Украине меняют правила исполнительного производства. Закон №4833-IX предусматривает цифровизацию части процессов, более быстрый обмен информацией между банками, реестрами и исполнителями, а также автоматизацию отдельных процедур. Об этом в комментарии УНН рассказала главный юрист в сфере административного права ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Анастасия Цикало.    

Одним из главных изменений станет усиление роли Единого реестра должников. Теперь информация в реестре может влиять на возможность продажи имущества, переоформления авто или оформления залога либо ипотеки.

По словам юриста, закон углубляет уже существующую цифровую систему исполнительного производства.

Автоматизированная система исполнительного производства уже использовалась для электронного взаимодействия и обмена данными. Однако Закон № 4833-IX расширяет ее функционал, усиливает связь с Единым реестром должников, банками, финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и другими реестрами 

- отмечает Анастасия Цикало.

Отдельно закон касается электронных денег и электронных кошельков. Исполнители смогут получать более широкую информацию о финансовых активах должника, а арест будет распространяться не только на банковские счета.

Также закон позволяет арестовывать средства третьих лиц, если у них есть подтвержденная задолженность перед должником. Это должно упростить реальное взыскание средств в исполнительном производстве.

Еще одно важное изменение — автоматическое снятие арестов после погашения долга. После поступления средств система должна автоматически формировать уведомление о закрытии задолженности и обновлять данные в реестрах.

Как объясняет Цикало, нововведения должны сделать исполнение судебных решений более быстрым, а саму систему — более цифровой и прозрачной.

То есть акцент смещается от отдельных электронных инструментов к более комплексной цифровой модели исполнения решений, в которой данные о должнике, его активах и состоянии исполнения решения должны обрабатываться быстрее и более согласованно 

- отмечает она.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Законы
Недвижимость
Банковская карта
Организация Объединенных Наций
Украина