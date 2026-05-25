В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдет

В Верховной Раде к рассмотрению готовят доработанный законопроект №15112-д, который меняет порядок уплаты НДС для товаров, которые украинцы покупают на иностранных маркетплейсах. Другими словами, если документ поддержат народные избранники, а Президент подпишет, людям придется платить налоги за товары, которые они заказывают за границей.

Что авторы законопроекта изменили в этом документе, почему он так важен для Украины и не потеряет ли официальный Киев помощь международных доноров, если парламентарии "провалят" голосование, УНН узнал у народного депутата, члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Ольги Василевской-Смаглюк.

По ее словам, голосование по новым правилам налогообложения международных посылок может состояться уже в ближайшее время.

Что предлагает законопроект №15112-д

В проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость речь идет об изменении правил для дистанционной продажи товаров стоимостью до 150 евро, ввозимых в Украину в международных почтовых и экспресс-отправлениях. Основная идея документа — перенести администрирование НДС на маркетплейсы, через которые украинцы покупают товары за рубежом.

По словам Василевской-Смаглюк, первоначальный правительственный проект не содержал полноценного механизма взимания НДС с посылок. Доработанная редакция частично учла положения основного и альтернативных законопроектов, а также ввела ряд упрощений.

Фактически законопроектом предлагается создать в Украине аналог европейской модели IOSS, где администрирование НДС осуществляется самим маркетплейсом автоматически при продаже товаров. При этом для покупателя процесс получения посылки не меняется и останется таким же, как сейчас — пояснила депутат.

Законопроект №15112-д связан с проектом №12360, который предусматривает изменения в Таможенный кодекс. Вместе они должны сформировать правовую базу для новых правил дистанционной продажи товаров.

Почему и как парламентарии изменили проект закона о налогообложении посылок

В доработанной редакции законопроекта народные избранники предлагают определить особенности налогообложения операций по дистанционной продаже товаров до 150 евро.

К примеру, маркетплейс хотят признать лицом, ответственным за уплату НДС.

Также нардепы предлагают учитывать в формуле налогообложения определение курса валют, базы налогообложения, сроков уплаты налога и возможности уплачивать его в иностранной валюте.

Отдельно профильный комитет отказался от части ограничений, которые были в правительственном варианте проекта закона. В частности, полностью отменили ограничения по предельному весу кофе, чая и объему духов в рамках необлагаемого лимита 45 евро для некоммерческих посылок. Речь идет об отправлениях для личных, семейных и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Также документ сохраняет действующую льготу по НДС для товаров суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, которые ввозят в Украину в несопровождаемом багаже.

Кроме того, законопроект расширяет льготы для товаров оборонного назначения. В частности, речь идет о беспилотных летательных аппаратах и отдельных категориях товаров для нужд Сил обороны. Для товаров, которые уже имеют льготу при ввозе в Украину, Кабмин должен определить порядок ее применения.

"Также (мы – ред.) урегулировали вопрос освобождения от НДС дистанционной продажи товаров, которые уже имеют льготу при ввозе в Украину, в частности энергетического оборудования и товаров для нужд Сил обороны Украины. Для таких товаров Кабмин должен определить порядок применения этой льготы, в частности рассматривается возможность возврата НДС покупателям, которые уплатили налог при покупке таких товаров", — отметила Василевская-Смаглюк.

Налогообложение посылок с AliExpress и Temu - когда могут заработать новые правила

Даже если парламент примет законопроект в ближайшее время, новые правила не заработают сразу: документ предусматривает так называемый переходный период.

По словам депутата Ольги Василевской-Смаглюк, новые правила могут вступить в силу не ранее 1 января 2027 года. Для этого правительство должно принять отдельное решение о готовности IT-компонента таможенных органов и маркетплейсов, а также подготовить соответствующие подзаконные акты.

Таким образом, налогообложение посылок с иностранных платформ будет происходить в несколько этапов. Сначала парламент должен определить правовые правила, а уже потом государство, таможня и платформы подготовят техническую часть.

Почему законопроект №15112-д важен для бизнеса

Ключевой аргумент авторов законопроекта в его пользу — выравнивание условий конкуренции между украинским бизнесом и иностранными продавцами. Украинские производители и официальные импортеры платят НДС по обычной ставке, тогда как продавцы-нерезиденты могут продавать товары украинским покупателям без уплаты такого налога.

"Прежде всего важность этого закона — в выравнивании конкуренции и защите национального товаропроизводителя. Украинские товаропроизводители и официальные импортеры товаров в Украину должны платить НДС по обычной ставке, тогда как продавцы-нерезиденты могут продавать свои товары украинским покупателям без уплаты НДС", — сказала Василевская-Смаглюк.

Она подчеркнула, что Украина — не исключение в пересмотре правил для международных посылок. Страны ЕС еще в 2021 году изменили подход к налогообложению товаров низкой стоимости и усилили администрирование таких операций. Подобные подходы применили также США и Турция.

Налоги на зарубежные посылки - сколько денег может получить бюджет

По расчетам Министерства финансов, принятие законопроекта может дать государственному бюджету около 10 млрд грн дополнительных налоговых поступлений в год.

Эти средства рассматриваются как дополнительный финансовый ресурс для государства в условиях войны. В Раде подчеркивают, что законопроект важен как для наполнения бюджета, так и для поддержки Сил обороны и изменения украинского законодательства по европейским образцам.

Как налог на посылки связан с МВФ и евроинтеграцией Украины

По словам Василевской-Смаглюк, принятие закона о налогообложении бандеролей — одна из важных предпосылок, которая поможет Украине успешно пройти пересмотр программы МВФ, который состоится уже в июне 2026 года.

Безусловно, принятие этого закона является одной из ключевых предпосылок успешного прохождения июньского пересмотра программы МВФ. В то же время необходимость его принятия обусловлена не только этим фактором — отметила депутат.

Она добавила, что законопроект также имеет значение для европейской интеграции Украины. Фактически он имплементирует подходы Европейского Союза к налогообложению трансграничной электронной торговли. Введение аналогичного механизма администрирования НДС должно способствовать гармонизации украинского налогового законодательства с правом ЕС.

"Предмет регулирования законопроекта касается сферы налогообложения, которая охватывается Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина взяла на себя обязательство постепенно приближать свое законодательство к европейским правилам, в частности к Директиве Совета 2006/112/ЕС об общей системе НДС", – акцентировала парламентарий.

Налогообложение посылок и рискованная норма о финмониторинге - где и как искать баланс

Стоит заметить, что в доработанном законопроекте появилась норма, которая не касается налогообложения посылок. Речь идет о временных послаблениях в профильный закон о финансовом мониторинге.

По словам Василевской-Смаглюк, эта норма запрещает применять санкции и меры воздействия к банкам и финансовым учреждениям за игнорирование проверок политически значимых лиц, членов их семей и связанных субъектов до момента вступления Украины в ЕС.

"Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины официально констатировало, что такое послабление полностью лишает государство инструментов воздействия на банки и прямо противоречит международным стандартам FATF и европейской Директиве Совета ЕС 2015/849", — сказала депутат.

Это может создать риски для международной поддержки Украины. Принятие законопроекта в редакции с положениями о финмониторинге рискует осложнить переговоры о вступлении в ЕС и поставить под угрозу финансирование по программе EFF МВФ и другим программам, финансируемым ЕС.

Что ждет Украину, если закон не примут

Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что риски существуют в двух сценариях. Первый — если законопроект примут в редакции с нормой о финансовом мониторинге. Второй — если эту норму исключат, но сам налоговый блок не примут вообще.

В таком случае Украина может не выполнить часть международно-правовых обязательств в сфере евроинтеграции. Непринятие правил для дистанционных продаж через электронные интерфейсы может означать срыв сроков приближения украинского законодательства к нормам ЕС в части НДС.

"Если этот пункт (удалят – ред.), но законопроект в доработанной редакции без положений о финмониторинге не будет принят вообще, это приведет к невыполнению международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции", — подытожила депутат.

Налог на посылки для украинцев - контекст

Впервые о налогах на посылки из популярных среди украинцев иностранных маркетплейсов заговорили еще в 2017 году. Но уже 3 января 2018 года стало известно, что введение ограничений на безналоговую пересылку товаров из-за границы отложили.

К теме вернулись в конце 2018 года. Тогда речь шла о том, что с 1 июля 2019 года посылки стоимостью более 100 евро будут облагаться НДС и пошлиной. В январе 2021 года народные депутаты сделали еще один шаг к пересмотру правил, а 25 января 2022 года Верховная Рада приняла закон, который увеличил лимит беспошлинной доставки из-за границы со 100 до 150 евро.

После начала полномасштабного вторжения правила снова пришлось корректировать. Парламент вносил правки, которые касались отмены налогов на импорт генераторов и Starlink — товаров, ставших критически важными из-за российских ударов по энергетике и потребностей связи.

В конце января 2024 года Даниил Гетманцев заявил, что лимит посылок, за который не нужно платить налог, планируют повысить до 1000 евро. На тот момент он составлял 150 евро. Однако уже летом того же года правительство утвердило изменения в госбюджет, которые предусматривали налогообложение международных посылок стоимостью более 45 евро. По расчетам Кабмина, это могло принести бюджету дополнительные 3,3 млрд грн.

Тогдашний министр финансов Сергей Марченко выступал за уменьшение необлагаемого лимита для импортируемых товаров. Он аргументировал это тем, что значительная часть интернет-торговли и электронной коммерции в Украине находится в "тени", а налоговые "лазейки" нужно закрывать. В то же время уже в сентябре от этой идеи решили отказаться, поскольку администрирование такого налога могло обойтись бюджету дороже, чем ожидаемые поступления.

В конце 2024 года СМИ начали сообщать, что в 2025 году украинцам могут ввести налоги на все международные посылки. Это произошло на фоне подготовки законопроекта об отмене действующего лимита в 150 евро. Во второй половине января 2025 года Даниил Гетманцев действительно внес соответствующий документ в Раду. Он объяснял, что товары до 45 евро можно будет получать без НДС только при условии, если их будут присылать физические лица без коммерческой цели. Однако законопроект не получил должной поддержки в парламенте.

В конце октября 2025 года к вопросу вернулся Нацбанк. Регулятор выступил за налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро, объясняя это необходимостью сократить импорт некритических товаров и уменьшить давление на платежный баланс в условиях войны. В начале декабря 2025 года тему снова поднял профильный комитет на фоне условий МВФ.

В феврале 2026 года Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что пошлины на посылки не будет, поскольку МВФ смягчил требования к Украине. Причиной называли существенные изменения ситуации после российских обстрелов энергетики.

Украинцы также не поддержали идею нового налогообложения. По данным опроса Rating Group, более 80% респондентов выступили против. Почти треть опрошенных в течение последнего года получала международные посылки, а около 90% таких отправлений имели стоимость до 100 евро.

В конце февраля 2026 года стало известно, что для Украины могут вернуть старые правила. Кабмин начал готовить большой налоговый законопроект на март, который содержал норму об отмене льгот на международные посылки. Однако 10 марта Верховная Рада провалила его в первом чтении: "за" проголосовали только 168 депутатов из минимально необходимых 226.

