НДС будут платить маркетплейсы: в Минфине рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок

В Министерстве финансов рассказали, что изменит новая модель налогообложения международных посылок, а также опровергли мифы об отмене льгот на посылки, передает УНН.

Предложение введения новой модели налогообложения международных почтовых отправлений (законопроекты 15112-д и 12360) получило широкое обсуждение среди общественности и бизнеса - заявили в Минфине.

Миф №1. Новые правила приведут к задержкам в доставке посылок и вызовут очереди

В Минфине заявили, что процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой, как это есть сейчас. Новая система IOSS будет предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами. Весь таможенный инструментарий, предусмотренный законопроектом № 12360, направлен на автоматизацию процессов, что исключает необходимость личного контакта покупателя с таможней или дополнительных временных затрат на границе.

Миф №2. Новая система введет новое налогообложение на товары для нужд обороны

В министерстве рассказали, что законопроект №15112-д предусматривает расширение возможностей для поддержки Сил обороны.

Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. Законопроект №15112-д расширяет эту льготу - слова "без вооружения" исключаются, то есть от НДС освобождаются также вооруженные БПЛА и их части. Это прямое усиление налоговой поддержки сектора, а не его ослабление. Относительно комплектующих и снаряжения, которые военные заказывают лично: законопроект вводит специальные правила налогообложения исключительно для товаров, приобретенных через маркетплейсы в рамках дистанционной продажи. При этом НДС будет включаться в цену товара еще на этапе покупки оператором платформы - никаких дополнительных задержек на таможне для получателя не возникнет. Механизм специально разработан так, чтобы не нагружать таможню и не замедлять доставку - добавили в министерстве.

Подчеркивается, что законопроект не только не вредит обороноспособности - он ее укрепляет, снимая налоговые ограничения на вооруженные дроновые системы, которых в действующем законодательстве не было.

Миф №3. Получателям придется самостоятельно рассчитывать налоги и заполнять декларации

В ведомстве отметили, что обязанность по начислению и уплате НДС (20 %) возлагается на маркетплейс (электронный интерфейс). Для гражданина процесс будет привычным: налог автоматически будет включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе. Эта модель соответствует Директивам Совета ЕС и уже успешно функционирует в странах Европейского Союза, где маркетплейсы выступают ответственными агентами за расчеты с бюджетом.

Миф №4. Налогообложению будут подлежать все отправления, включая подарки от родственников из-за границы

Реформа четко разграничивает коммерческие операции и частные некоммерческие отправления. Посылки категории "от гражданина к гражданину" (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не имеют целью дальнейшую реализацию. Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) - до 150 евро без уплаты налогов.

Миф №5. Изменение правил налогообложения негативно повлияет на экономическую активность

Предприниматели всегда платили 20% НДС. Иностранные онлайн-продавцы и импортеры — нет. Отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя, и впервые за годы создает условия для честной конкуренции. Это рабочие места, рост ВВП, большие поступления в госбюджет для финансирования армии. Белый бизнес уже публично поддержал реформу.

По оценкам экспертов, потенциальные изменения обеспечат поступления в государственный бюджет около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства являются критически важным ресурсом для финансирования сектора безопасности и обороны в условиях военного положения.

Миф №6. Бизнес не успеет подготовиться

Законодательством предусмотрен достаточный переходный период. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года. Решение о старте системы будет принято Правительством только после подтверждения полной готовности ИТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов. Кроме того, в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки в уплате НДС административная ответственность применяться не будет - заявили в министерстве.

Миф №7. Удар по кошелькам

Это решение является ударом по "тени" и оптимизации налоговых платежей. Сегодня из 75 млн посылок ежегодно реально облагается налогом менее 1%.

Миф №8. Иностранные маркетплейсы перестанут продавать в Украину

Аналогичную модель ЕС внедрил еще в 2021 году и ни один крупный маркетплейс с европейского рынка не ушел. Украина - это более 30 миллионов клиентов. Похожий путь уже прошли десятки других рынков мира.

Миф №9. Это повлечет за собой контрабанду

Такое решение является шагом для решения проблемы. Сегодня коммерческие партии искусственно дробят на мелкие "личные" посылки до 150 евро, чтобы избежать налогов. Это и есть нелегальная схема, которую позволяет действующая льгота. По новой модели схема перестает работать.

Миф №10. Украинские магазины поднимут цены

Украинские производители и ритейл уже работают с уплатой всех налогов, поэтому реформа не создает для них новой нагрузки. Она лишь убирает налоговое преимущество для части иностранных маркетплейсов.

Ни один производитель, торговая сеть или бизнес-ассоциация не заявляли о необходимости повышения цен из-за реформы. Опыт ЕС, который отменил аналогичную льготу в 2021 году, также не показал массового роста цен.

Внедрение современной модели налогообложения электронной торговли является очередным шагом на пути интеграции Украины в единое европейское экономическое пространство и укрепления финансовой устойчивости государства, резюмировали в ведомстве.

Напомним

Украина должна принять закон о введении НДС на посылки из-за границы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов, иначе под вопросом будет получение средств от Европейской комиссии.

Депутаты поддержали законопроект об обмене данными онлайн-сервисов с налоговой. Новые правила не коснутся мелких продавцов товаров до 2000 евро в год.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко покинула Соединенные Штаты, вдохновленная тем, что она назвала позитивными переговорами с высокопоставленными чиновниками США, включая министра финансов Скотта Бессента, заявив, что считает его поддерживающим Украину.

Международный валютный фонд понимает чувствительность вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП в Украине.