лукашенко отреагировал на заявление о 500 потенциальных целях Украины в беларуси и заявил о своей цели

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди о том, что у Украины есть около 500 определенных целей на территории беларуси на случай ее вступления в войну. Отвечая на вопросы журналистов, лукашенко заявил, что у минска также есть собственные цели, об этом пишет УНН.

Они (Украина - ред.), возможно, определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами, совсем недалеко от беларуси