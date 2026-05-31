лукашенко отреагировал на заявление о 500 потенциальных целях Украины в беларуси и заявил о своей цели
Киев • УНН
лукашенко ответил на заявление о 500 целях ВСУ и пригрозил собственной мишенью. Также он назвал украинских военных на границе пушечным мясом.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди о том, что у Украины есть около 500 определенных целей на территории беларуси на случай ее вступления в войну. Отвечая на вопросы журналистов, лукашенко заявил, что у минска также есть собственные цели, об этом пишет УНН.
Они (Украина - ред.), возможно, определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами, совсем недалеко от беларуси
В то же время он утверждает, что белорусская сторона внимательно следит за ситуацией на границе и видит находящиеся там украинские подразделения.
По его словам, значительную часть личного состава якобы составляют мобилизованные граждане и подразделения территориальной обороны.
лукашенко назвал украинских военных "пушечным мясом"
Мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это люди, пойманные на улицах, бедолаги-украинцы, и воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники. Это что за воины? Это же пушечное мясо
Он добавил, что белорусские власти "прекрасно видят" ситуацию на приграничных территориях.
