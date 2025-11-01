$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:30 • 13390 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29095 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 30037 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33165 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 47720 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40245 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 35903 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36115 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30657 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 56917 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС1 ноября, 03:18 • 18678 просмотра
Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg1 ноября, 03:55 • 10756 просмотра
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки1 ноября, 05:21 • 6348 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk1 ноября, 05:40 • 14432 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД09:07 • 4566 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 29095 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 30037 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55679 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 56917 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49314 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Майя Санду
Виталий Ким
Кристен Михаль
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаев
Полтавская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 13390 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 55680 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 37486 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 46027 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 78012 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
9К720 Искандер
Теги
Места

Минск

Новости по теме
ЕС призвал беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях

Европейский Союз осудил беларусь за провокационные действия после того, как воздушные шары с контрабандой сигарет вынудили Литву закрыть аэропорты. ЕС предупредил о возможных дальнейших санкциях, но воздержался от прямых обвинений режима лукашенко из-за возражений Венгрии.

Новости Мира • 29 октября, 15:19 • 2639 просмотра
Сийярто выступил в Минске на русском языке и после встречи с Лавровым заявил - в Кремле якобы "готовы" к саммиту с США

Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во вторник был в Минске, где во время евразийской конференции использовал в выступлении русский язык. Представитель Будапешта провел встречу с главой МИД РФ, после чего объявил об открытости России к саммиту с США.

Политика • 28 октября, 13:38 • 3413 просмотра
Беларусь стремится восстановить связи с ЕС после сближения с США - Reuters

Белорусский дипломат Юрий Амбразевич проводит встречи с представителями европейских стран, пытаясь возобновить диалог с Западом. Это происходит на фоне активизации контактов между США и Беларусью.

Политика • 17 октября, 14:17 • 2745 просмотра
Объемы экспорта белорусского бензина в россию выросли в четыре раза - Reuters

В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию, до 40 тысяч метрических тонн. Это произошло на фоне топливного дефицита в рф, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре.

Новости Мира • 7 октября, 15:41 • 3630 просмотра
МИД Эстонии призвало граждан воздержаться от поездок в Беларусь

МИД Эстонии предостерегает граждан от поездок в Беларусь из-за зафиксированных случаев опросов и задержаний, а также трудностей с консульской помощью. С 20 мая 2024 года в белорусской дипмиссии Эстонии отсутствуют дипломаты и консул.

Общество • 29 сентября, 22:43 • 7426 просмотра
Режим лукашенко будет делать "бизнес" с оккупантами на украинской территории: в разведке разъяснили причины

беларусь делает ставку на торговлю с временно оккупированными россией украинскими территориями. Это стало новым этапом экономической стратегии страны, которая пытается поддержать предприятия через сотрудничество с Венесуэлой, Сирией, КНДР и ВОТ Украины.

Война в Украине • 24 сентября, 13:56 • 5152 просмотра
"Мы не имеем к этому отношения": лукашенко открестился от дронов, залетающих в Польшу

александр лукашенко утверждает, что беларусь не имеет отношения к беспилотникам, нарушающим воздушное пространство Польши и Литвы.

Политика • 16 сентября, 11:03 • 3384 просмотра
"Проявление грубого пренебрежения": МИД отреагировал на встречу лукашенко с представителем оккупационной администрации Херсонщины

МИД Украины осудило встречу лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины, назвав это грубым пренебрежением к суверенитету Украины. Министерство подчеркнуло неправомерность таких действий и пригрозило усилением санкций против белорусского режима.

Политика • 16 сентября, 09:03 • 5176 просмотра
Соединенные Штаты хотят вернуть свое посольство в минске - спецпредставитель США

США планируют вернуть свое посольство в минск, чтобы восстановить дипломатическое присутствие и развивать экономические отношения с беларусью. Спецпредставитель Джон Коул отметил, что сроки возвращения посольства обсуждаются.

Политика • 11 сентября, 12:25 • 3142 просмотра
Польша полностью закрывает границу с беларусью в преддверии учений "Запад-2025"

Польша закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы, из-за агрессивных российско-белорусских учений "Запад-2025". Это решение принято из соображений национальной безопасности, на фоне роста напряженности и гибридной войны.

Новости Мира • 9 сентября, 13:11 • 4278 просмотра