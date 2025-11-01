Европейский Союз осудил беларусь за провокационные действия после того, как воздушные шары с контрабандой сигарет вынудили Литву закрыть аэропорты. ЕС предупредил о возможных дальнейших санкциях, но воздержался от прямых обвинений режима лукашенко из-за возражений Венгрии.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто во вторник был в Минске, где во время евразийской конференции использовал в выступлении русский язык. Представитель Будапешта провел встречу с главой МИД РФ, после чего объявил об открытости России к саммиту с США.
Белорусский дипломат Юрий Амбразевич проводит встречи с представителями европейских стран, пытаясь возобновить диалог с Западом. Это происходит на фоне активизации контактов между США и Беларусью.
В сентябре беларусь в четыре раза увеличила железнодорожные поставки бензина в россию, до 40 тысяч метрических тонн. Это произошло на фоне топливного дефицита в рф, вызванного украинскими ударами по энергетической инфраструктуре.
МИД Эстонии предостерегает граждан от поездок в Беларусь из-за зафиксированных случаев опросов и задержаний, а также трудностей с консульской помощью. С 20 мая 2024 года в белорусской дипмиссии Эстонии отсутствуют дипломаты и консул.
беларусь делает ставку на торговлю с временно оккупированными россией украинскими территориями. Это стало новым этапом экономической стратегии страны, которая пытается поддержать предприятия через сотрудничество с Венесуэлой, Сирией, КНДР и ВОТ Украины.
александр лукашенко утверждает, что беларусь не имеет отношения к беспилотникам, нарушающим воздушное пространство Польши и Литвы.
МИД Украины осудило встречу лукашенко с представителем российской оккупационной администрации Херсонщины, назвав это грубым пренебрежением к суверенитету Украины. Министерство подчеркнуло неправомерность таких действий и пригрозило усилением санкций против белорусского режима.
США планируют вернуть свое посольство в минск, чтобы восстановить дипломатическое присутствие и развивать экономические отношения с беларусью. Спецпредставитель Джон Коул отметил, что сроки возвращения посольства обсуждаются.
Польша закроет границу с беларусью, включая железнодорожные переходы, из-за агрессивных российско-белорусских учений "Запад-2025". Это решение принято из соображений национальной безопасности, на фоне роста напряженности и гибридной войны.