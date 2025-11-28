$42.190.11
15:39 • 8870 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 13762 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 20952 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 17991 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 15182 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 32281 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 20848 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18164 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 36846 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20010 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
лукашенко совершил "визит доброй воли" в Мьянму - второй за время военного правления страны

Киев • УНН

 • 64 просмотра

белорусский самопровозглашенный президент Лукашенко посетил Мьянму, усилив легитимность хунты накануне спорных выборов. Он стал лишь вторым мировым лидером, посетившим страну после установления военного режима в 2021 году.

лукашенко совершил "визит доброй воли" в Мьянму - второй за время военного правления страны
Фото: AP

Самопровозглашенный белорусский лидер александр лукашенко стал одним из немногих иностранных политиков, посетивших Мьянму после переворота, усилив легитимность хунты накануне спорных выборов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

В пятницу государственные медиа Мьянмы сообщили о прибытии лукашенко с визитом "доброй воли". Он стал лишь вторым мировым лидером, посетившим страну после установления военного режима в 2021 году. Поездка состоялась менее чем за месяц до выборов, которые международные наблюдатели считают недемократическими. Критики рассматривают приезд как попытку хунты создать видимость внешней поддержки.

Убили и продали на органы? В Мьянме исчезла бывшая участница белорусского "Голоса" - росСМИ15.10.25, 22:09 • 11673 просмотра

беларусь – один из ключевых партнеров военного правительства Мьянмы наряду с Китаем и россией. Мин Аун Хлаинг дважды посещал минск в прошлом году, а оба режима считаются авторитарными.

На фоне санкций Запада, введенных после свержения правительства Аун Сан Су Чжи и нарушений прав человека, Мьянма остается почти изолированной. До лукашенко страну посетил только премьер Камбоджи Хун Сен в 2022 году.

Помощь Пекина в войнах: хунта Мьянмы за три недели вытеснила повстанцев из городов благодаря вооружению из Китая24.10.25, 16:31 • 2739 просмотров

По данным MRTV, лукашенко провел переговоры с Мин Аун Хлаингом, обсудив политическое взаимодействие, возможное направление белорусских наблюдателей и расширение сотрудничества, включая военное. Стороны подписали меморандумы в сферах науки, технологий и экономики.

Мьянма задержала 10 тысяч иностранцев за онлайн-мошенничество28.10.25, 10:08 • 5063 просмотра

Степан Гафтко

