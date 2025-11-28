лукашенко совершил "визит доброй воли" в Мьянму - второй за время военного правления страны
белорусский самопровозглашенный президент Лукашенко посетил Мьянму, усилив легитимность хунты накануне спорных выборов. Он стал лишь вторым мировым лидером, посетившим страну после установления военного режима в 2021 году.
Самопровозглашенный белорусский лидер александр лукашенко стал одним из немногих иностранных политиков, посетивших Мьянму после переворота, усилив легитимность хунты накануне спорных выборов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
В пятницу государственные медиа Мьянмы сообщили о прибытии лукашенко с визитом "доброй воли". Он стал лишь вторым мировым лидером, посетившим страну после установления военного режима в 2021 году. Поездка состоялась менее чем за месяц до выборов, которые международные наблюдатели считают недемократическими. Критики рассматривают приезд как попытку хунты создать видимость внешней поддержки.
беларусь – один из ключевых партнеров военного правительства Мьянмы наряду с Китаем и россией. Мин Аун Хлаинг дважды посещал минск в прошлом году, а оба режима считаются авторитарными.
На фоне санкций Запада, введенных после свержения правительства Аун Сан Су Чжи и нарушений прав человека, Мьянма остается почти изолированной. До лукашенко страну посетил только премьер Камбоджи Хун Сен в 2022 году.
По данным MRTV, лукашенко провел переговоры с Мин Аун Хлаингом, обсудив политическое взаимодействие, возможное направление белорусских наблюдателей и расширение сотрудничества, включая военное. Стороны подписали меморандумы в сферах науки, технологий и экономики.
