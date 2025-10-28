Мьянма задержала 10 тысяч иностранцев за онлайн-мошенничество

За последние девять месяцев военное правительство Мьянмы задержало более 10 000 иностранных граждан, которые, по заявлению хунты, незаконно въехали в страну для участия в онлайн-мошенничестве, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Из 10 119 человек, задержанных по состоянию на 27 октября в ходе совместной операции с Китаем и Таиландом, около 9340 были репатриированы, сообщило во вторник Министерство информации. Ведутся работы по возвращению остальных, добавило оно.

Этот шаг был предпринят на фоне давления международного сообщества на хунту с целью ликвидации многомиллиардных мошеннических сетей. В прошлом месяце США ввели санкции против нескольких компаний в Shwe Kokko, крупном центре мошенничества, который, по заявлению хунты, контролируется этнической вооруженной группировкой, связанной с хунтой.

Представитель хунты генерал-майор Зо Мин Тун обвинил Национальный союз Каренов (KNU), этническую армию, воюющую с армией, в создании условий для деятельности мошеннических сетей в KK Park недалеко от границы с Таиландом и Мьянмой. Он обвинил лидеров KNU в получении прибыли от аренды земли и обеспечении безопасности для игрового хаба.

Зи То Ни, глава внешнеполитического ведомства KNU, заявил в интервью, что группировка отрицает все обвинения хунты. "Они годами делали это ради своих интересов, но когда на них давит международное сообщество, они пытаются найти виновных и свалить вину на нас", - сказал он.

Местные СМИ сообщили, что боссы мошеннических центров покинули KK Park после рейда хунты на прошлой неделе. Более 1000 человек, преимущественно китайцев, бежали из Мьянмы в Таиланд, сообщает AFP со ссылкой на тайские власти.

В связи с ограничениями доступа к интернету мошеннические центры в Мьянме активно использовали соединения Starlink. Компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, заявила на прошлой неделе, что отключила более 2500 устройств Starlink, которые предположительно используются киберпреступными группировками. Зи То Ни заявил, что фактическое количество может быть выше, поскольку сеть "широко там использовалась".

KNU заявил, что возобновление хунтой борьбы с мошенничеством призвано ослабить давление Китая и заручиться поддержкой Пекина в преддверии выборов. Глава хунты Мин Аунг Хлайнг пообещал провести выборы поэтапно и передать власть, хотя западные правительства, включая США, отвергли это как фикцию.

Дополнение

Преступные сети в таких странах, как Мьянма, Лаос и Камбоджа, создают "масштабные центры кибермошенничества и афер, управляемые сложными транснациональными синдикатами и взаимосвязанными сетями отмывателей денег, торговцев людьми, посредников по передаче данных и растущего числа других специализированных поставщиков услуг и посредников", говорится в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности этого года.

