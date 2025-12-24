Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин
Киев • УНН
Audi USA опубликовала короткое видео в Instagram, где литые модели автомобилей дрифтуют по снегу вместо летающих оленей. В ролике миниатюрные версии известных автомобилей Audi, включая серийные, гоночные и классические модели, развлекаются в зимнем пейзаже.
Audi официально прониклась праздничным настроением. Автопроизводитель недавно поделился коротким видео на своей странице Audi USA в Instagram, в котором Рудольф, красноносый олень, представлен в новой интерпретации: вместо летающих оленей по снегу дрифтуют литые модели автомобилей. Это невероятно мило, сообщает Motor1.com, пишет УНН.
Подробности
В клипе продолжительностью примерно 1 минуту 40 секунд под названием «Holiday Play, the Audi Way» миниатюрные версии некоторых самых известных автомобилей Audi — серийных автомобилей, гоночных автомобилей и любимой классики. Автомобили ездят по снежным заносам, лепят снеговиков и в целом прекрасно проводят время вместе.
Видео начинается с крупного плана Audi Q8, выезжающего из волшебного имбирного гаража. Оттуда к веселью быстро присоединяются знакомые братья и сестры, такие как RS6 Avant, RS3 и A6 E-Tron. Конечно, это не было бы настоящей праздничной вечеринкой Audi без легендарных гоночных автомобилей бренда; с ралли «Дакар» (Dakar), оригинальный Quattro, R10 TDI и многие другие.
Финал объединяет все вместе, когда автомобили направляются к огромному пряничному поместью, где гордо висит сияющий логотип Audi с четырьмя кольцами. Это просто веселое маленькое видео, чтобы настроить автолюбителей на праздничный дух, пишет издание.
