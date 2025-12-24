$42.150.10
23 декабря, 15:52 • 17153 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 32669 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 41228 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 49764 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 34566 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 39806 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 20567 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18648 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24171 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39583 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Audi USA опубликовала короткое видео в Instagram, где литые модели автомобилей дрифтуют по снегу вместо летающих оленей. В ролике миниатюрные версии известных автомобилей Audi, включая серийные, гоночные и классические модели, развлекаются в зимнем пейзаже.

Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машин

Audi официально прониклась праздничным настроением. Автопроизводитель недавно поделился коротким видео на своей странице Audi USA в Instagram, в котором Рудольф, красноносый олень, представлен в новой интерпретации: вместо летающих оленей по снегу дрифтуют литые модели автомобилей. Это невероятно мило, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Подробности

В клипе продолжительностью примерно 1 минуту 40 секунд под названием «Holiday Play, the Audi Way» миниатюрные версии некоторых самых известных автомобилей Audi — серийных автомобилей, гоночных автомобилей и любимой классики. Автомобили ездят по снежным заносам, лепят снеговиков и в целом прекрасно проводят время вместе.

Видео начинается с крупного плана Audi Q8, выезжающего из волшебного имбирного гаража. Оттуда к веселью быстро присоединяются знакомые братья и сестры, такие как RS6 Avant, RS3 и A6 E-Tron. Конечно, это не было бы настоящей праздничной вечеринкой Audi без легендарных гоночных автомобилей бренда; с ралли «Дакар» (Dakar), оригинальный Quattro, R10 TDI и многие другие.

Финал объединяет все вместе, когда автомобили направляются к огромному пряничному поместью, где гордо висит сияющий логотип Audi с четырьмя кольцами. Это просто веселое маленькое видео, чтобы настроить автолюбителей на праздничный дух, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

