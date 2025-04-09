В этом году более 70% импортируемых в Украину автомобилей были подержанные

В 2024 году в Украину ввезли 228 319 транспортных средств, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. 71% импортируемых авто - подержанные, средний возраст которых 9 лет. Самые популярные марки: Volkswagen, Renault и Audi.