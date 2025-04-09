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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25537 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2024 году в Украину ввезли 228 319 транспортных средств, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. 71% импортируемых авто - подержанные, средний возраст которых 9 лет. Самые популярные марки: Volkswagen, Renault и Audi.

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