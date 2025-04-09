Расследование выявило у руководителя НАБУ Михаила Романюка элитное имущество, оформленное на родственников. Он получил льготное жилье, а его брат уже 8 лет находится под судом за взяточничество.
В марте 2025 года украинцы приобрели 4 680 электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными стали BYD Song Plus и TESLA Model Y.
Audi прекратила экспорт автомобилей в США в ответ на новые пошлины Трампа. Компания хочет продать акции, которые уже есть на территории США.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Трамп введет 25% тарифы на импорт авто, что ударит по европейским производителям. Porsche и Mercedes могут потерять миллиарды евро прибыли из-за новых пошлин США.
Количество владельцев авто, подпадающих под "налог на роскошь", выросло на 38%. Они уплатили почти 220 млн грн налога, больше всего - в Киеве.
Volkswagen отзывает 60 490 автомобилей в США из-за проблемы с отображением положения передачи. Дефект касается моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron и Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 годов выпуска.
Продажи Tesla в Европе упали на 45% в январе 2024 года после политических заявлений Илона Маска. Доля компании на рынке снизилась до 1%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.
В Украине зарегистрировано 27,9 тыс. новых бензиновых авто, что на 2% меньше чем в прошлом году. Mazda CX5 стала лидером продаж, а среди подержанных импортированных авто первое место занял Volkswagen Golf.
В 2024 году в Украине зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% больше чем в прошлом году. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью среди подержанных авто с результатом 12 164 единицы.
RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.
Данные 800 тысяч владельцев электромобилей Volkswagen оказались в открытом доступе через облачное хранилище Amazon. Утечка раскрыла GPS-координаты и информацию о 466 тысячах авто, что позволило отследить распорядок дня владельцев.
Audi анонсировала новые модели авто на 2025 год после значительного падения прибыли. Компания представит обновленные A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 и другие модели с новыми техническими характеристиками.
Бывший сирийский диктатор Башар Асад тайно сбежал в Москву после свержения режима повстанцами: вывез около $135 млрд, но оставил в Дамаске коллекцию люксовых автомобилей.
Башар Асад покинул Сирию после взятия Дамаска оппозиционными силами и получил убежище в России. Премьер-министр Сирии объявил о готовности передать власть новому руководству.
В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.
ISW сообщает о возможной потере российских баз в Сирии, что повлияет на военное присутствие РФ в регионе. Потеря баз нарушит логистику и ослабит операции России в Африке и на Ближнем Востоке.
Сирийские повстанцы обнаружили большое количество роскошных автомобилей в гараже президента Башара Асада после захвата Дамаска. Среди конфискованных авто-Ferrari, Audi, Mercedes и другие люксовые марки.
В ноябре регистрации подержанных авто из-за рубежа снизились на 10% по сравнению с октябрем. Самыми популярными остаются бензиновые авто (46%), а средний возраст импортируемых машин составляет 9 лет.
44% импортированных подержанных авто в возрасте до 5 лет в Украине в октябре были электромобилями. Tesla Model Y и Model 3 стали самыми популярными моделями среди подержанных электрокаров.
Ford планирует сократить 4000 рабочих мест в Европе, из них 2900 - в Германии. Решение связано с убытками в сегменте легковых авто и переходом на производство электромобилей.
В октябре украинцы приобрели 2,1 тыс. новых авто с бензиновыми двигателями, что на 19% меньше чем в прошлом году. Лидером продаж стал RENAULT Duster, а среди подержанных - VOLKSWAGEN Golf.
В октябре продажи китайских авто в Украине упали на 8% по сравнению с прошлым годом, составив 1,2 тысячи единиц. 81% проданных китайских авто составляли электромобили, с Honda M-NV в качестве лидера продаж.
Nissan Motor снизил прогноз годовой прибыли с 500 до 150 миллиардов иен из-за ухудшения ситуации в США и Китае. Компания планирует сократить 9000 сотрудников и уменьшить производственные мощности на 20%.
Операционная прибыль Audi упала на 91% до 106 миллионов евро в третьем квартале. Компания ведет переговоры о сокращении 15% косвенных рабочих мест, что составит около 4500 позиций в Германии.
Полиция расследует угрозы убийством от руководителя управления НБУ Павла Поляруша белорусскому добровольцу. Инцидент произошел во время дорожного конфликта в Киеве, Поляруш был нетрезв.
В августе 2024 года украинцы приобрели новых легковых автомобилей на 15 млрд грн, что на 45% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными марками стали BMW, Toyota и Mercedes-Benz.
В Киеве за прошедшие сутки произошло три смертельных ДТП с участием пешеходов. Двое погибших переходили дорогу по нерегулируемым переходам, один - в неположенном месте. По всем фактам начаты уголовные производства.
В 2024 году в Украину ввезли 228 319 транспортных средств, что на 14,2% больше, чем в прошлом году. 71% импортируемых авто - подержанные, средний возраст которых 9 лет. Самые популярные марки: Volkswagen, Renault и Audi.
На Майдане Независимости в Киеве водитель Audi не справился с управлением и врезался в забор. Пострадали двое пассажиров автомобиля и один пешеход, все госпитализированы.