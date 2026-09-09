ТОП бензиновых авто августа — какие модели чаще всего пополняли автопарк Украины
Киев • УНН
В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи бензиновых автомобилей, на 2% меньше, чем годом ранее. Среди новых лидировала Skoda Octavia, среди подержанных — Volkswagen Tiguan.
В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из общего количества 1,9 тыс. пришлось на новые автомобили (-14%), а 10,9 тыс. — на подержанные (без изменений).
Среди новых автомобилей лидерство по количеству регистраций в августе завоевали модели Skoda и Hyundai. В то же время в сегменте импортированных подержанных бензиновых автомобилей наибольшим спросом пользовались Volkswagen, Nissan и Audi.
В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС вошли:
1. SKODA Octavia — 221 ед.
2. HYUNDAI Tucson — 173 ед.
3. MAZDA CX5 — 120 ед.
4. SKODA Kodiaq — 109 ед.
5. SKODA Karoq — 93 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:
1. VOLKSWAGEN Tiguan — 682 ед.
2. NISSAN Rogue — 656 ед.
3. VOLKSWAGEN Golf — 645 ед.
4. AUDI Q5 — 583 ед.
5. AUDI A4 — 342 ед.
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