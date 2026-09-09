ТОП бензиновых авто августа — какие модели чаще всего пополняли автопарк Украины

$44.470.0051.640.04
ukenru
06:47 • 17612 просмотра
В Киеве вражеский БПЛА попал в 24-этажный дом, есть пострадавшие
06:18 • 20263 просмотра
Рубио: переговоры Украины и РФ могут возобновиться в ближайшее время, США готовят план
04:39 • 35730 просмотра
Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — ГенштабPhoto
04:31 • 36900 просмотра
В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой
9 сентября, 04:22 • 31108 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие
9 сентября, 04:05 • 20626 просмотра
После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подростокVideo
9 сентября, 03:49 • 18985 просмотра
Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине
9 сентября, 02:16 • 16900 просмотра
РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"
9 сентября, 01:37 • 16239 просмотра
В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализPhoto
9 сентября, 01:18 • 11640 просмотра
США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
1м/с
46%
747мм
Популярные новости
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 33231 просмотра
Нефть Brent выросла и приблизилась к $100 после ударов США по иранским танкерам9 сентября, 02:37 • 4136 просмотра
Что празднуют 9 сентября в Украине и мире 9 сентября, 04:00 • 7544 просмотра
"АТЕШ" провёл разведку одного из ключевых НПЗ в России, данные передали Силам обороныVideo04:47 • 6720 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат06:00 • 16878 просмотра
публикации
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат06:00 • 17097 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 40318 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября8 сентября, 16:16 • 40815 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto8 сентября, 14:22 • 45184 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto8 сентября, 13:12 • 46219 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Канада
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 33380 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 35772 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 32064 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 89946 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 84932 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Шахед-136
Audi Q5
Отопление

ТОП бензиновых авто августа — какие модели чаще всего пополняли автопарк Украины

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи бензиновых автомобилей, на 2% меньше, чем годом ранее. Среди новых лидировала Skoda Octavia, среди подержанных — Volkswagen Tiguan.

ТОП бензиновых авто августа — какие модели чаще всего пополняли автопарк Украины

В августе украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из общего количества 1,9 тыс. пришлось на новые автомобили (-14%), а 10,9 тыс. — на подержанные (без изменений).

Среди новых автомобилей лидерство по количеству регистраций в августе завоевали модели Skoda и Hyundai. В то же время в сегменте импортированных подержанных бензиновых автомобилей наибольшим спросом пользовались Volkswagen, Nissan и Audi.

В ТОП-5 моделей новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС вошли:

1. SKODA Octavia — 221 ед.

2. HYUNDAI Tucson — 173 ед.

3. MAZDA CX5 — 120 ед.

4. SKODA Kodiaq — 109 ед.

5. SKODA Karoq — 93 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных бензиновых автомобилей:

1. VOLKSWAGEN Tiguan — 682 ед.

2. NISSAN Rogue — 656 ед.

3. VOLKSWAGEN Golf — 645 ед.

4. AUDI Q5 — 583 ед.

5. AUDI A4 — 342 ед.

Mercedes-Benz пригрозил закрыть завод в Германии и перенести производство05.09.26, 22:25 • 23278 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаАвто
Volkswagen
Audi
Hyundai
Nissan
Audi Q5
Украина