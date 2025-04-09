В марте 2025 года украинцы приобрели 4 680 электромобилей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Наиболее популярными стали BYD Song Plus и TESLA Model Y.
Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.
Mercedes-Benz рассматривает возможность сокращения продаж моделей начального уровня в США, таких как GLA, из-за введения 25% пошлины на импорт авто. Компания хочет сосредоточиться на более дорогих моделях.
BMW сотрудничает с Alibaba для интеграции ИИ Banma в автомобили. Это позволит создать интеллектуального помощника для водителей в Китае.
По данным Edmunds, март стал рекордным месяцем по обмену Tesla на авто других марок. Падение акций, протесты и рост конкуренции влияют на решения владельцев.
Volkswagen рассматривает возможность производства оборудования для немецкой армии из-за нестабильности в отношениях между Европой и США. Компания готова адаптировать автомобильные заводы для производства оружия.
Прибыль Volkswagen в 2024 году упала на 31% до 12,4 млрд евро из-за жесткой конкуренции в Китае. Компания планирует инвестировать 165 млрд евро в новые технологии и ожидает роста рентабельности.
Tesla зафиксировала резкое падение продаж в Австралии - на 70% в феврале по сравнению с прошлым годом. Model 3 показала наибольшее падение на 81,4%, в то время как конкуренты демонстрируют рост.
Европейская комиссия планирует предоставить автопроизводителям три года вместо одного для достижения целей по выбросам CO2. Автокомпаниям угрожали штрафы до 15 миллиардов евро за превышение лимитов выбросов в 2025 году.
Volkswagen отзывает 60 490 автомобилей в США из-за проблемы с отображением положения передачи. Дефект касается моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron и Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 годов выпуска.
На въезде в Киев служебное авто полиции вызвало аварию, врезавшись в Volkswagen после экстренного торможения. Полицейский-водитель отстранен от службы и составлен админпротокол.
Honda и Nissan прекратили переговоры о запланированном слиянии менее чем через два месяца после объявления. Компании продолжат сотрудничество в области автомобильных технологий, а Nissan будет искать нового партнера.
Toyota планирует построить новый завод Lexus в Шанхае для производства электромобилей с 2027 года. Завод будет производить 100 000 автомобилей ежегодно, а к 2035 году все модели Lexus станут электрическими.
19-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в забор в селе Переселение, после чего автомобиль загорелся. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых беременная девушка, все доставлены в больницу.
На Львовщине Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЗАЗ. В результате аварии погибли четыре человека из легковушки, двое пассажиров автобуса госпитализированы.
В 2024 году украинцы приобрели 41,7 тыс. подержанных автомобилей из США, что на 46% больше чем годом ранее. Самой популярной моделью стала Tesla Model 3, а средний возраст импортируемых авто - 5,8 года.
В Украине зарегистрировано 27,9 тыс. новых бензиновых авто, что на 2% меньше чем в прошлом году. Mazda CX5 стала лидером продаж, а среди подержанных импортированных авто первое место занял Volkswagen Golf.
Украинский рынок электромобилей вырос на 38% за 2024 год, зарегистрировано более 51,7 тысяч авто. VW ID.4 стал лидером среди новых электрокаров, а NISSAN Leaf - среди подержанных.
Рынок новых коммерческих автомобилей в Украине вырос на 14% в 2024 году, достигнув 12,9 тыс. единиц. Renault стала лидером продаж с 3271 проданными авто, опередив Citroen и MAN.
Количество отзывов из-за программного обеспечения в автомобилях выросло с 6% до 15% за последние 5 лет. Tesla, Ford и другие производители все чаще полагаются на программные обновления для улучшения функциональности авто.
В 2024 году в Украине зарегистрировали более 222,1 тыс. подержанных автомобилей, что на 4% больше чем в прошлом году. Volkswagen Golf стал самой популярной моделью среди подержанных авто с результатом 12 164 единицы.
Китайские автопроизводители достигли рекордных показателей продаж в 2024 году, но ожидают сложный 2025 год. Рост рынка замедлится до 2% из-за торговой напряженности и жесткой конкуренции.
RENAULT Duster остается лидером продаж новых автомобилей в Украине в декабре 2024 года с 495 проданными единицами.
В 2024 году украинцы приобрели 69,6 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше чем в 2023. Toyota лидирует среди брендов, а самой популярной моделью стал RENAULT Duster.
Данные 800 тысяч владельцев электромобилей Volkswagen оказались в открытом доступе через облачное хранилище Amazon. Утечка раскрыла GPS-координаты и информацию о 466 тысячах авто, что позволило отследить распорядок дня владельцев.
Audi анонсировала новые модели авто на 2025 год после значительного падения прибыли. Компания представит обновленные A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 и другие модели с новыми техническими характеристиками.
Немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, изготавливавшая эмблемы для Mercedes-Benz, объявила о банкротстве. Причиной стало падение спроса на продукцию и кризис в европейском автопроме.
Honda и Nissan подписали соглашение о создании совместного холдинга, который выйдет на биржу в 2026 году. Объединенная компания станет третьим крупнейшим автопроизводителем в мире после Toyota и Volkswagen.
СМИ сообщают о возможном слиянии Nissan и Honda для создания новой холдинговой компании. Объединенная компания с Mitsubishi сможет продавать более 8 млн авто ежегодно, конкурируя с Toyota и Volkswagen.
В ноябре в Украине зарегистрировано 3742 электромобиля, что на 13% меньше чем в прошлом году. Среди новых лидирует HONDA M-NV, а среди подержанных - Nissan Leaf.