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Volkswagen собирается продать один из заводов в Германии, который превратят в оборонное предприятие

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Завод планируют превратить в центр оборонных технологий с производством систем ПВО. Рабочие места могут сохранить для 1400 сотрудников.

Volkswagen собирается продать один из заводов в Германии, который превратят в оборонное предприятие

Volkswagen планирует продать завод в Оснабрюке инвестиционной компании Aurelius Capital и земле Нижняя Саксония. После сделки предприятие хотят постепенно превратить в центр разработки и производства решений для безопасности и оборонной промышленности, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным производственного совета, перспективу сохранить работу на площадке получат около 1400 из нынешних 1800 сотрудников. Aurelius должен получить контрольный пакет Volkswagen Osnabrück GmbH, Нижняя Саксония — миноритарную долю.

На заводе планируют выпускать, в частности, системы и компоненты для противовоздушной обороны. Первым крупным проектом должна стать кооперация с израильским оборонным концерном Rafael, известным прежде всего системой ПРО Iron Dome.

Глава Rafael Йоав Тургеман заявил, что цель — полностью локализовать в Германии производство технологий для защиты Германии и стран ЕС.

Выпуск автомобилей в Оснабрюке должен завершиться летом 2027 года. Сделка еще не закрыта: ее должны одобрить корпоративные органы и регуляторы.

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Антонина Туманова

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