Посол рф признал возможность полетов российских дронов над Молдовой

Посол россии в Молдове Олег Озеров признал, что пролетающие над Молдовой дроны могут быть российскими. Как сказал Озеров телеканалу Soroca TV, целью россии является Украина, а не Молдова, передает УНН со ссылкой на NewsMaker.

"Во-первых, никто до сих пор нам не доказал, что это российские дроны. (…) Во-вторых, да, мы не исключаем и не отрицаем, что какие-то из этих дронов могут быть российскими. Из-за интенсификации ударов по логистике Украины, и это не секрет, в ответ на удары, которые Украина наносит по логистике россии. Но при этом следует отметить, что Молдова не является целью. Поэтому нагнетание здесь конфронтационных настроений, нагнетание угрозы войны и готовности якобы россии чуть ли не напасть на Молдову не имеет никаких оснований", — сказал Озеров, присутствовавший на этническом фестивале в Сороках.

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Издание отмечает, что МИД Молдовы неоднократно вызывал Озерова, чтобы выразить протест в связи с падением на территории страны российских беспилотников.

24 сентября воздушное пространство Молдовы нарушили 4 объекта, два из которых упали на территории страны: во Флорештском районе и возле села Каменка в приднестровском регионе. На следующий день полиция сообщила, что нашла в Бричанском районе обломки дрона, который сначала взорвался. По предварительным данным, детонация произошла на высоте около 10 метров после столкновения с деревьями. Правоохранители добавили, что на некоторых найденных элементах заметили маркировку "Герань 4".

С начала войны в Украине в 2022 году и до сих пор воздушное пространство Молдовы 81 раз нарушали ракеты и беспилотники российского и иранского производства, включая приманки. В этом году количество инцидентов возросло до 41 случая. Об этом сообщило министерство обороны.