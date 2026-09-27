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Посол рф визнав можливість польотів російських дронів над Молдовою

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Олег Озеров не виключив, що дрони над Молдовою можуть бути російськими, але заявив: країна не є метою. Від 2022 року зафіксували 81 порушення.

Посол рф визнав можливість польотів російських дронів над Молдовою

Посол росії в Молдові Олег Озеров визнав, що дрони, що пролітають над Молдовою, можуть бути російськими. Як сказав Озеров телеканалу Soroca TV, метою Росії є Україна, а не Молдова, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

"По-перше, ніхто досі нам не довів, що це російські дрони. (…) По-друге, так, ми не виключаємо і не заперечуємо, що якісь із цих дронів можуть бути російськими. Через інтенсифікацію ударів по логістиці України, і це не секрет, у відповідь на удари, які завдає Україна з логістики росії. Але при цьому слід зазначити, що Молдова не є метою. Тому нагнітання тут конфронтаційних настроїв, нагнітання загрози війни та готовності нібито росії мало не напасти на Молдову, це жодних підстав не має", — сказав Озеров, який був присутній на етнічному фестивалі в Сороках.

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Видання зазначає, що МЗС Молдови неодноразово викликало Озерова, щоб висловити протест через падіння на території країни російських безпілотників.

24 вересня повітряний простір Молдови порушили 4 об'єкти, два з яких впали на території країни: у Флорештському районі та біля села Кам'янка у придністровському регіоні. Наступного дня поліція повідомила, що знайшла у Бричанському районі уламки дрону, який спочатку вибухнув. За попередніми даними, детонація сталася на висоті близько 10 метрів після зіткнення з деревами. Правоохоронці додали, що деякі знайдені елементи помітили маркування "Герань 4".

З початку війни в Україні 2022 року і досі повітряний простір Молдови 81 раз порушували ракети та безпілотники російського та іранського виробництва, включаючи приманки. Цього року кількість інцидентів зросла до 41 випадку. Про це повідомило міністерство оборони.

Антоніна Туманова

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