Посол рф визнав можливість польотів російських дронів над Молдовою

Посол росії в Молдові Олег Озеров визнав, що дрони, що пролітають над Молдовою, можуть бути російськими. Як сказав Озеров телеканалу Soroca TV, метою Росії є Україна, а не Молдова, передає УНН із посиланням на NewsMaker.

"По-перше, ніхто досі нам не довів, що це російські дрони. (…) По-друге, так, ми не виключаємо і не заперечуємо, що якісь із цих дронів можуть бути російськими. Через інтенсифікацію ударів по логістиці України, і це не секрет, у відповідь на удари, які завдає Україна з логістики росії. Але при цьому слід зазначити, що Молдова не є метою. Тому нагнітання тут конфронтаційних настроїв, нагнітання загрози війни та готовності нібито росії мало не напасти на Молдову, це жодних підстав не має", — сказав Озеров, який був присутній на етнічному фестивалі в Сороках.

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Видання зазначає, що МЗС Молдови неодноразово викликало Озерова, щоб висловити протест через падіння на території країни російських безпілотників.

24 вересня повітряний простір Молдови порушили 4 об'єкти, два з яких впали на території країни: у Флорештському районі та біля села Кам'янка у придністровському регіоні. Наступного дня поліція повідомила, що знайшла у Бричанському районі уламки дрону, який спочатку вибухнув. За попередніми даними, детонація сталася на висоті близько 10 метрів після зіткнення з деревами. Правоохоронці додали, що деякі знайдені елементи помітили маркування "Герань 4".

З початку війни в Україні 2022 року і досі повітряний простір Молдови 81 раз порушували ракети та безпілотники російського та іранського виробництва, включаючи приманки. Цього року кількість інцидентів зросла до 41 випадку. Про це повідомило міністерство оборони.