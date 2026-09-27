Ворожа атака на Київ забрала життя чоловіка, на СТО спалахнула пожежа

Масштабна пожежа після атаки рф на Київ. Фото: ДСНС

У столиці у результаті ворожої атаки у Солом’янському спалахнуло СТО, в іншому районі у результаті влучання у нежитлову будівлю загинув чоловік, передає УНН.

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У Солом’янському районі столиці внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалось запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування.

Наслідки нічної атаки рф на Київ. Фото: ДСНС

Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння виявлено тіло чоловіка.

Пожежу ліквідували.

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