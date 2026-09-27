Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька

Донька покійного рестлера Халка Хогана Брук Хоган публічно розкритикувала свою матір Лінду після того, як та заперечила версію про роман спортсмена з колишньою найкращою подругою доньки. Брук звинуватила матір у "переписуванні історії", повідомляє E! News, пише УНН.

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Вона моя мама, і я її люблю. Але любити когось не означає дозволяти їм постійно знущатися з вас, публічно переписувати історію чи провокувати вас і очікувати, що ви мовчатимете – заявила 38-річна Брук.

Суперечка стосується Крістіан Плант, яка у 2008 році заявила, що мала інтимні стосунки з Халком Хоганом. Нещодавно Брук розповіла, що після цього її стосунки з батьком змінилися, однак Лінда поставила під сумнів її версію подій.

Про роман Хогана заявляли ще у 2008 році

Водночас позиція Лінди відрізняється від заяв її представника у 2008 році. Тоді її публіцист стверджував, що саме роман Хогана з подругою Брук став причиною рішення Лінди розірвати шлюб.

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Сам Халк Хоган публічно не коментував ці звинувачення. Його представниця у 2009 році заявляла, що стосунки з іншою жінкою відбулися тоді, коли рестлер вважав свій шлюб фактично завершеним.

Халк Хоган помер у 2025 році у віці 71 року. На момент його смерті Брук була віддалена від обох батьків.

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