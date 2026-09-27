Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька

$44.9751.12
ukenru
23:56 • 960 перегляди
В Україні зафіксували випадки смертельно небезпечного ботулізму після "ін'єкцій краси"
22:55 • 3856 перегляди
лавров заявив, що заклики Європи готуватися до війни з росією можуть стати "самоздійснюваним пророцтвом"Video
21:56 • 6922 перегляди
росія почала вербувати жителів Таїланду до своєї армії, обіцяючи "безпечну" службу далеко від України
20:55 • 12050 перегляди
Після розмови з лавровим глава МЗС Німеччини зателефонував Сибізі та розповів про результати переговорів
20:16 • 13432 перегляди
Україна вперше застосувала бойових роботів проти російської армії на Донбасі
26 вересня, 18:01 • 12896 перегляди
путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну - Зеленський
26 вересня, 12:12 • 30346 перегляди
"Milftech" у дії: Fire Point робить ставку на жінок в оборонці
26 вересня, 10:30 • 32696 перегляди
Сили оборони уразили Ільський НПЗ та завод компонентів для ракет у рф - ЗеленськийVideo
26 вересня, 10:23 • 24185 перегляди
Ліга націй: Грузія-Україна - де та коли дивитися матчVideo
26 вересня, 09:29 • 24065 перегляди
Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рфPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
0.8м/с
72%
759мм
Популярнi новини
Сербія сподівається продовжити газову угоду з рф після розмови Вучича з путіним26 вересня, 14:37 • 4360 перегляди
Україна залучила від Японії 51,5 млн доларів на розвиток системи охорони здоров’я - Корецький 26 вересня, 14:52 • 4926 перегляди
Дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу після російського ударуPhoto26 вересня, 15:37 • 3984 перегляди
Трамп закликав Зеленського та путіна домовитися про завершення війни 26 вересня, 15:57 • 6156 перегляди
Як закладам освіти працювати під час відключень світла - у МОН дали рекомендації26 вересня, 16:42 • 8750 перегляди
Публікації
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 38025 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 53875 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto25 вересня, 14:29 • 60023 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 25 вересня, 13:50 • 52278 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи25 вересня, 12:34 • 48329 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Чоловік Лани Дель Рей показав рідкісні фото з їхнього весілля у другу річницю шлюбуPhoto00:07 • 98 перегляди
Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька23:06 • 596 перегляди
Тейлор Свіфт показала рідкісні кадри з поїздки з Тревісом Келсі до його рідного містаPhotoVideo22:06 • 1336 перегляди
Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри21:05 • 3116 перегляди
Марго Роббі таємно змінила своє ім'я26 вересня, 12:00 • 20152 перегляди
Актуальне
The New York Times
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Facebook

Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Брук Хоган розкритикувала матір за заперечення ймовірного роману її батька з подругою. Халк Хоган помер у 2025 році.

Донька Халка Хогана звинуватила матір у "переписуванні історії" через ймовірну зраду батька

Донька покійного рестлера Халка Хогана Брук Хоган публічно розкритикувала свою матір Лінду після того, як та заперечила версію про роман спортсмена з колишньою найкращою подругою доньки. Брук звинуватила матір у "переписуванні історії", повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Вона моя мама, і я її люблю. Але любити когось не означає дозволяти їм постійно знущатися з вас, публічно переписувати історію чи провокувати вас і очікувати, що ви мовчатимете

– заявила 38-річна Брук.

Суперечка стосується Крістіан Плант, яка у 2008 році заявила, що мала інтимні стосунки з Халком Хоганом. Нещодавно Брук розповіла, що після цього її стосунки з батьком змінилися, однак Лінда поставила під сумнів її версію подій.

Про роман Хогана заявляли ще у 2008 році

Водночас позиція Лінди відрізняється від заяв її представника у 2008 році. Тоді її публіцист стверджував, що саме роман Хогана з подругою Брук став причиною рішення Лінди розірвати шлюб.

Памела Андерсон відмовилася від свого правила та з'явилася на публіці з яскравим макіяжем23.09.26, 04:05 • 37269 переглядiв

Сам Халк Хоган публічно не коментував ці звинувачення. Його представниця у 2009 році заявляла, що стосунки з іншою жінкою відбулися тоді, коли рестлер вважав свій шлюб фактично завершеним.

Халк Хоган помер у 2025 році у віці 71 року. На момент його смерті Брук була віддалена від обох батьків.

Сильвестр Сталлоне зізнався у боротьбі з булімією та вживанні стероїдів на піку кар'єри27.09.26, 00:05 • 3116 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультураСвітУНН Lite