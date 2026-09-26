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Сербія сподівається продовжити газову угоду з рф після розмови Вучича з путіним

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Газова угода Сербії з росією спливає 30 вересня. Вучич очікує продовження поставок за ціною 318 євро за тисячу кубометрів.

Сербія сподівається продовжити газову угоду з рф після розмови Вучича з путіним

Сербія сподівається отримати ще одне продовження газової угоди з росією, заявив у суботу президент Александар Вучич після розмови з диктатором путіним. Белград прагне укласти довгострокову угоду. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Балканська країна залишається значною мірою залежною від російського газу, однак після завершення попередньої трирічної угоди влітку 2025 року не змогла укласти довгостроковий контракт, натомість покладаючись на короткострокові продовження.

"Термін дії газової угоди закінчується 30 вересня. Я вірю, що після сьогоднішньої розмови вона буде продовжена і ми забезпечимо стабільні поставки газу", – написав Вучич в соцмережах після розмови з кремлівським правителем.

Він зазначив, що Сербія й надалі користуватиметься "вигідною, низькою ціною на газ – 318 євро за 1 000 кубічних метрів, замість того, щоб платити ринкову ціну, яка сьогодні становить 868 євро".

Як зазначає видання, Сербія також імпортує газ з Азербайджану та має певне власне виробництво, але цього недостатньо, щоб компенсувати втрату російських поставок.

Ця розмова стала одним із останніх дипломатичних контактів Вучича на посаді президента. Він оголосив, що піде у відставку 27 вересня, щоб балотуватися на посаду прем’єр-міністра на дострокових виборах, призначених після майже двох років студентських протестів проти корупції.

Сербія домоглася чергового зняття санкцій з нафтової компанії NIS, що належить рф28.08.26, 21:54 • 4776 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Володимир Путін
Газпром
Александар Вучич
Белград
Азербайджан
Сербія