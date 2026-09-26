Зеленський після нових російських ударів закликав Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рф
Київ • УНН
Після нових атак рф Зеленський повідомив про 14 поранених і двох загиблих. Він закликав Трампа та ЄС посилити санкції проти росії.
Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа ввести в дію закон про "пекельні санкції" проти рф після нових російських ударів. Про це Зеленський написав у Telegram 26 вересня, передає УНН.
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"Тільки за цю ніч від російських атак 14 людей отримали поранення. Багато було ударів по житлових будинках – у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Мої співчуття рідним та близьким. Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині", - написав Зеленський.
Про нові удари по своїх потужностях повідомляв бізнес - у тому числі мережа гіпермаркетів Auchan, фармацевтична компанія "Дарниця".
Президент наголосив, що важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня.
Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі. Ми просимо президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово. Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир
Довідково
Підтриманий Конгресом і підписаний Трампом законопроєкт про санкції проти рф, названий на честь покійного сенатора США Ліндсі Грема, спрямований на російські банки, доходи від енергетики, олігархів, пов'язаний з кремлем "тіньовий флот", мережі ухилення від санкцій, а також іноземні уряди та компанії, які допомагають підтримувати війну москви проти України. Він також продовжує давні санкції проти Ірану до 2031 року.
Речник Грема раніше заявив, що сенатор назвав це "законопроєктом про пекельні санкції".
Нагадаємо
У Києві від ранку 26 вересня відомо про вже 5 постраждалих внаслідок триваючих атак рф.