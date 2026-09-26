U2 анонсував перший за майже 10 років альбом із новим матеріалом

Гурт U2 офіційно анонсував вихід свого першого альбому з новим матеріалом майже за десять років під назвою Carnaval de Luz, який вийде 13 листопада. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Зазначається, що до альбому увійдуть 12 композицій. Завершальним стане трек Torn - останній запис Доллі Партон, яка виконала пісню разом із Боно. Вона померла у віці 80 років 25 серпня.

Гітарист The Edge описав Carnaval de Luz, 16-й студійний альбом U2, як "безладну, провокаційну, священну колекцію пісень", тоді як Боно анонсував "гучні гітари, глибокий бас, деякі екстатичні ритми"

Видання вказує, що цей альбом завершує працьовитий період для ірландських рок-легенд, які цього року вже випустили два міні-альбоми: Days of Ash та Easter Lily.

Виступаючи напередодні виходу Days of Ash у лютому, Боно розповів про вихід нового альбому, заявивши, що він матиме "карнавальну атмосферу… більш зухвало радісне відчуття", ніж "складне політичне написання пісень на тому міні-альбомі, яке відображало ICE, Іран, Україну та ізраїльсько-палестинський конфлікт