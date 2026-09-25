Без Patriot, але з наступальним озброєнням - адміністрація Трампа витратить всі 400 млн на допомогу Україні до 30 вересня

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Адміністрація президента США Дональда Трампа взяла на себе зобов’язання витратити майже всі з 400 мільйонів доларів, виділених Конгресом наприкінці минулого року на військову допомогу Україні. Це гарантує, що термін використання цих коштів не спливе 30 вересня. Про це повідомляють три джерела Reuters, обізнані з планом, передає УНН.

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За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, станом на початок цього тижня вже було законтрактовано 307 мільйонів доларів із загальної суми в 400 мільйонів доларів, передбаченої Ініціативою сприяння безпеці України (USAI); адміністрація планує закріпити решту 93 мільйони доларів до завершення фінансового року 30 вересня.

Пентагон, який курує програму USAI, відмовився від коментарів для цієї статті.

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Видання зазначає, що питання цих коштів викликало суперечки з Конгресом: демократи та деякі однопартійці президента США Дональда Трампа (республіканці) критикували Пентагон за зволікання з наданням допомоги Києву, за яку члени обох партій проголосували ще в грудні минулого року.

Останніми місяцями Трамп почав висловлюватися про Україну в більш позитивному ключі: він схвалив пропозицію щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot, а також підписав закон про санкції проти росії.

Цього тижня він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Після зустрічі Зеленський повідомив, що вони обговорювали зусилля з припинення війни з росією, зокрема можливість двостороннього припинення вогню по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Зеленський обговорив з Трампом енергетичне перемир’я, односторонніх вимог до України не було

Перші поставки, що включають наступальне озброєння та техніку (наприклад, запчастини для бронетехніки), розпочалися цього місяця. Очікується, що решту вантажів буде доставлено до жовтня 2029 року, повідомили джерела. Термін повноважень Трампа на посаді президента США спливає в січні того ж року.

Решту суми в 93 мільйони доларів із пакета, затвердженого Конгресом, не обов’язково витрачати до кінця року, однак кошти втратять чинність, якщо до цього часу на них не буде укладено офіційний контракт.

Одне з джерел зазначило, що військова допомога не включає ракети Patriot, попри те, що росія продовжує обстрілювати українські міста безпілотниками та балістичними ракетами. Військові дії США, пов’язані з Іраном, та війна в Україні вичерпали світові запаси систем Patriot, і Київ наполегливо просить надати їх більше.

У липні агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа поінформувала Конгрес: доставка цього обладнання українським військам може тривати роками. Пентагон кілька разів призупиняв постачання зброї Україні через побоювання, що власні запаси США стали критично низькими.

Законодавці тоді висловлювали невдоволення графіком Пентагону, вважаючи його незвично повільним для умов тривалого конфлікту; це питання неодноразово порушувалося під час слухань у Конгресі.

Видання наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року Україна залишається найбільшим отримувачем американської зовнішньої допомоги, однак підтримка Києва з боку США опинилася під питанням після того, як Дональд Трамп обійняв посаду президента, а Республіканська партія отримала контроль над обома палатами Конгресу в січні 2025 року.