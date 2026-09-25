57 поранені, 7 загинули: у Києві зросла кількість жертв удару рф 25 вересня

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Трамп попросив Зеленського зустрітися з путіним у москві для мирних переговорів - ЗМІ

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують

Юрій Конюшенко очолив ДПС у статусі виконувача обов’язків - чого від нього очікують