57 поранені, 7 загинули: у Києві зросла кількість жертв удару рф 25 вересня
Київ • УНН
Унаслідок російського удару по Києву загинули семеро людей. Кількість постраждалих зросла до 57, серед них двоє дітей.
У Києві збільшилась кількість загиблих і постраждалих внаслідок російського удару 25 вересня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
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Уже 57 постраждалих у столиці. Серед них - двоє дітей. Загинули 7 людей
Нагадаємо
Як раніше писав УНН армія рф продовжує атакувати Київ, під ударом опинилась офісна будівля, на парковці виявили трьох загиблих, ще сім людей постраждали.
Також УНН повідомляв, що внаслідок російських атак на Київ 25 вересня загинули семеро людей, 46 постраждали.