$44.970.1251.120.06
ukenru
18:05 • 1240 просмотра
Трамп попросил Зеленского встретиться с путиным в москве для мирных переговоров — СМИ
16:53 • 7402 просмотра
57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября
16:52 • 6828 просмотра
В Украине будет усилена защита дата-центров и других объектов в сфере связи — ЗеленскийPhoto
16:20 • 6510 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
15:15 • 3258 просмотра
Юрий Конюшенко возглавил ГНС в статусе исполняющего обязанности — чего от него ожидают
Эксклюзив
14:44 • 18855 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
14:29 • 26152 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
13:50 • 23325 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель
13:17 • 15004 просмотра
"Плохая новость для россии" - ЕС согласовал выделение Украине €6,6 млрд на военную поддержку
12:34 • 20962 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
68%
755мм
Популярные новости
В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшиеPhoto25 сентября, 09:41 • 8150 просмотра
Электрокар Audi установил рекорд Гиннесса, проехав 1338 км на одном зарядеPhotoVideo25 сентября, 11:26 • 7094 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto12:40 • 16045 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 11830 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших15:12 • 12531 просмотра
публикации
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto14:29 • 26158 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель13:50 • 23329 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения12:34 • 20964 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 66219 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 62276 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Дэвид Бекхэм
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Мексика
Одесса
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 3312 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 11932 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto12:40 • 16147 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 33583 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 31732 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Сериал
СВИФТ
Отопление

57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября

Киев • УНН

 • 7420 просмотра

В результате российского удара по Киеву погибли семь человек. Число пострадавших возросло до 57, среди них двое детей.

57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября

В Киеве увеличилось количество погибших и пострадавших в результате российского удара 25 сентября. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

Уже 57 пострадавших в столице. Среди них — двое детей. Погибли 7 человек

— говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, армия рф продолжает атаковать Киев, под удар попало офисное здание, на парковке обнаружили троих погибших, еще семь человек пострадали.

Также УНН сообщал, что в результате российских атак на Киев 25 сентября погибли семь человек, 46 пострадали.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев