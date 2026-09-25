57 ранены, 7 погибли: в Киеве выросло число жертв удара РФ 25 сентября
Киев • УНН
В результате российского удара по Киеву погибли семь человек. Число пострадавших возросло до 57, среди них двое детей.
В Киеве увеличилось количество погибших и пострадавших в результате российского удара 25 сентября. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
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Уже 57 пострадавших в столице. Среди них — двое детей. Погибли 7 человек
Напомним
Как ранее писал УНН, армия рф продолжает атаковать Киев, под удар попало офисное здание, на парковке обнаружили троих погибших, еще семь человек пострадали.
Также УНН сообщал, что в результате российских атак на Киев 25 сентября погибли семь человек, 46 пострадали.