рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутине", против трех стран Европы

россия хочет повторить украинскую операцию "Паутина" против трех стран Европы - Испании, Италии или Франции. ЦРУ предупредило о возможных атаках, сообщает El Mundo, передает УНН.

россия готовит новые атаки с использованием дронов в Европе, но на этот раз они будут направлены против средиземноморских стран. Разведывательные службы США собрали информацию о планах Кремля по эскалации конфликта и поделились ею с правительствами нескольких европейских стран

Источник в Минобороны Литвы заявил изданию: ""Они будут использовать дроны, запущенные с моря и спрятанные в контейнере на судне; это совсем не сложно".

Отмечается, что обоснование такой эскалации уже давно лежит на столе. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия, разведывательных данных и военных советников Украине делают западные страны участниками войны и законными целями.

До сих пор россия действовала ниже того, что эксперты называют "порогом войны", избегая действий, которые могли бы спровоцировать скоординированную реакцию НАТО, но одновременно развернула все более масштабную кампанию саботажа против объектов в странах, поддерживающих Украину, а также отдельные инциденты, очевидно направленные на то, чтобы проверить границы и испытать реакцию