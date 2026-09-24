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рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутине", против трех стран Европы

Киев • УНН

 • 2882 просмотра

Разведка США предупредила Испанию, Италию и Францию о возможных атаках российских дронов с судов. Вероятная цель - саботаж и демонстрация возможностей.

рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутине", против трех стран Европы

россия хочет повторить украинскую операцию "Паутина" против трех стран Европы - Испании, Италии или Франции. ЦРУ предупредило о возможных атаках, сообщает El Mundo, передает УНН.

Подробности

россия готовит новые атаки с использованием дронов в Европе, но на этот раз они будут направлены против средиземноморских стран. Разведывательные службы США собрали информацию о планах Кремля по эскалации конфликта и поделились ею с правительствами нескольких европейских стран

- пишет издание.

Источник в Минобороны Литвы заявил изданию: ""Они будут использовать дроны, запущенные с моря и спрятанные в контейнере на судне; это совсем не сложно".

Отмечается, что обоснование такой эскалации уже давно лежит на столе. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия, разведывательных данных и военных советников Украине делают западные страны участниками войны и законными целями.

До сих пор россия действовала ниже того, что эксперты называют "порогом войны", избегая действий, которые могли бы спровоцировать скоординированную реакцию НАТО, но одновременно развернула все более масштабную кампанию саботажа против объектов в странах, поддерживающих Украину, а также отдельные инциденты, очевидно направленные на то, чтобы проверить границы и испытать реакцию

- отмечает издание.

Вероятнее всего, россия применит против Испании, Франции или Италии дроны "Гербера", которыми ежедневно терроризирует Украину.

Главной целью операции с использованием "Гербер", сброшенных с торгового судна, не должно быть причинение масштабных разрушений. С взрывным зарядом массой около четырех-пяти килограммов это устройство больше подходит для закрытия аэропорта, поджога, полета над военной базой или демонстрации того, что Россия может достичь европейского тыла

- добавляет издание.

Напомним

Служба оборонной разведки Дании прогнозирует расширение масштабов гибридной войны со стороны россии на страны Запада.

Павел Башинский

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