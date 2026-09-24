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Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Киев • УНН

 • 12438 просмотра

Зеленский считает саммит G20 в Майами возможностью для результативной встречи Украины, США и россии. Кремль прорабатывает приглашение путина.

Зеленский назвал саммит G20 в США "одной из лучших" возможностей для встречи с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что саммит G20 в Майами в США может предоставить "одну из лучших" возможностей для трехсторонней встречи между Украиной, Соединенными Штатами и россией "с реальным результатом". Об этом он заявил журналистам во время брифинга в Нью-Йорке в ночь на 24 сентября, пишет УНН.

Обсуждали с американской стороной вопрос, может ли быть такой формат G20, готова ли Украина встречаться. Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом, относительно G20, мне кажется, это 12 декабря. Я считаю, что это потенциальная возможность, когда может состояться трехсторонняя встреча с реальным результатом

- отметил Зеленский.

"Объясню почему. Потому что первое — это Трамп, это президент, влиятельный, номер один. Вторая история — это "двадцатка", то есть это говорит о том, что это не только Европа, которая нравится или раздражает путина, это up to him. Но здесь важно, что это наши партнеры, европейцы, и здесь важно, что здесь есть представители и Ближнего Востока, и других стран, а также Китай и Индия. (…) То есть это такая, на мой взгляд, возможная атмосфера, где может быть результат. Безусловно, Украина будет поддерживать, если будет такой формат и будет соответствующая договоренность", — подчеркнул Президент.

Дополнение

Это заявление прозвучало после того, как государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил главу кремля владимира путина на саммит G20.

кремль одобрил приглашение путина на саммит G20. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков сначала заявил, что москва по дипломатическим каналам проработает предложение владимиру путину посетить саммит G20 в Майами. А позже уточнил, что пока преждевременно говорить о поездке путина на G20 и встрече с Дональдом Трампом.

Представитель кремля отметил, что решение относительно ответа на приглашение путина на саммит G20 "будет проработано, и уже потом будет принято соответствующее решение".

"В любом случае россия намерена продолжать свое участие в работе "двадцатки" и всех форумов, которые проходят в этих рамках", — добавил песков.

Зеленский и путин в последний раз лично встречались в Париже в декабре 2019 года во время переговоров в Нормандском формате при посредничестве Франции и Германии.

Юлия Шрамко

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