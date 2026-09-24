Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома
Киев • УНН
В ночь на 24 сентября враг атаковал Одессу. Повреждены медицинское и образовательное учреждения, а также жилые дома, на местах работают службы.
Враг в ночь на четверг, 24 сентября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате ударов повреждены медицинское и образовательное учреждения.
Позже Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки на город также повреждены жилые дома.
Все соответствующие службы находятся на местах. Разворачиваются оперативные штабы для помощи людям
Напомним
Количество пострадавших в Одессе в результате российской атаки 18 сентября увеличилось до 10 человек, среди которых 2 спасателя.
Враг атаковал административное здание в центре Одессы: пожар охватил несколько этажей, известно о 5 раненых18.09.26, 17:42 • 4833 просмотра