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Страсти вокруг Палестины — испанский актёр Бардем требует "отставки" певицы P!nk с должности посла ЮНИСЕФ

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

Более 150 тысяч человек требуют отстранить P!nk от должности посла ЮНИСЕФ после её реакции на слова Macklemore о Палестине. Кампанию поддержал Хавьер Бардем.

Страсти вокруг Палестины — испанский актёр Бардем требует "отставки" певицы P!nk с должности посла ЮНИСЕФ

Испанский актёр Хавьер Бардем в Instagram призвал подписать петицию на Change.org за отстранение американской певицы P!nk от должности посла ЮНИСЕФ. Инициативу уже поддержали более 150 тыс. человек, передаёт УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Хавьер Бардем мобилизовал своих подписчиков в соцсетях, поддержав кампанию по сбору подписей, которая требует отстранить американскую певицу P!nk от её официальной роли посла доброй воли ЮНИСЕФ. Этим шагом испанский актёр демонстрирует свою однозначную поддержку инициативы, которая уже собрала около 150 тысяч подписей за отстранение артистки от работы в международной организации.

Инициатива появилась после реакции певицы на лозунг "Свободная Палестина", который рэпер Macklemore произнёс во время тура Эда Ширана. Перед многотысячной аудиторией музыкант застал зрителей врасплох, выступив с эмоциональной защитой палестинского народа и осудив тяжелейший гуманитарный кризис в секторе Газа.

В ответ на выступление рэпера артистка P!nk назвала этот жест проявлением оппортунизма и распространила сообщение платформы StopAntisemitism, в котором музыканта обвиняли в распространении пропаганды и намекали, что Эд Ширан, с которым она делила сцену, должен вернуть зрителям деньги за билеты.

Добавим

Реакция певицы вызвала резкое неприятие у тысяч пользователей, недовольство быстро распространилось в соцсетях и теперь получает новый импульс благодаря публичной позиции Хавьера Бардема.

По мнению инициаторов кампании, высказывания певицы нарушают обязательства сохранять беспристрастность, содействовать согласию и защищать детей, которые предполагаются для международной структуры масштаба ЮНИСЕФ.

Поддержка, которую Хавьер Бардем оказал этой инициативе, ставит ЮНИСЕФ в сложное институциональное положение и разжигает серьёзную дискуссию о моральных границах и социальной ответственности звёзд, выступающих в роли послов. Хотя гуманитарная организация пока однозначно не высказалась о будущем статуса американской певицы, мощное медийное давление грозит стать переломным моментом в подходах к представительству внутри структуры.

Антонина Туманова

КультураНовости Мира
ЮНИСЕФ
Сектор Газа