Дроны приближаются к АЗС: в Киеве готовят адресную систему оповещения для заправок

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Столичные автозаправочные станции планируют подключить к дополнительной системе оповещения о приближении вражеских беспилотников, что позволит АЗС работать во время части воздушной тревоги и прекращать обслуживание посетителей только в случае непосредственного приближения воздушной цели. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире День.LIVE, передает УНН.

Детали

По словам Поп, автозаправочные станции в столице уже подпадают под алгоритмы безопасности, определенные решениями Совета обороны Киева. Но для них дополнительно разрабатывают отдельный режим оповещения о движении вражеских воздушных целей.

"Автозаправочные станции подпадают под алгоритмы, разработанные решениями Совета обороны об уровнях безопасности, и будет разрабатываться дополнительный режим оповещения о приближении вражеских целей к АЗС для того, чтобы они могли функционировать до того момента, пока вражеская цель не начнет двигаться в их направлении, и на этот период прекращать прием посетителей и работу АЗС", – отметила пресс-секретарь КГВА.

Спикер уточнила, что речь идет о более адресной системе реагирования, при которой заправки не обязательно будут прекращать работу на весь период продолжительной угрозы со стороны дронов. В случае фиксации движения воздушной цели непосредственно в направлении конкретного объекта персонал сможет заранее завершить обслуживание клиентов и перейти в безопасный режим работы.

Однако финансирование инженерной защиты самих автозаправочных комплексов будет возложено на частных владельцев сетей. Речь идет, в частности, об обустройстве защитных конструкций и укрытий, которые должны снизить риски для работников и посетителей в случае удара.

Что этому предшествовало

Новая система — часть более широких мер по защите топливной инфраструктуры после серии российских атак на АЗС в Киеве.

В начале сентября в столице ввели дифференцированную систему оповещения о воздушных угрозах. Она предусматривает различные режимы в зависимости от типа опасности. Желтый уровень используется, в частности, во время угрозы со стороны дронов, тогда как красный — в случае ракетной, комбинированной или более масштабной атаки. Такие алгоритмы должны позволить бизнесу продолжать работу при менее критическом уровне опасности при условии соблюдения установленных требований безопасности и наличия доступа к укрытиям.

Отдельно 12 сентября правительство провело срочное совещание с операторами топливного рынка после увеличения количества российских ударов по автозаправочным комплексам в столице и на международных трассах. Тогда сообщалось о тестировании программного решения, которое должно позволять видеть направление движения вражеских беспилотников и автоматически предупреждать АЗС об их приближении. После испытания на автозаправочных комплексах подобный механизм могут применять и для других видов бизнеса.

Кроме того, обсуждалось усиление физической защиты АЗС, в частности установка дополнительных защитных конструкций для наземной инфраструктуры и обустройство укрытий.

В Киевской области аналогичные меры начали внедрять раньше. 15 сентября Совет обороны Киевской области принял решение предоставить автозаправочным комплексам доступ к специальной цифровой системе информирования о воздушной обстановке. Она позволяет ответственным работникам АЗС в режиме реального времени получать информацию о движении воздушных целей и принимать решения о временном прекращении работы.

Серия атак на АЗС

Усиление мер безопасности происходит на фоне серии российских атак на автозаправочную инфраструктуру столицы.

10 сентября российский беспилотник поразил АЗС в Голосеевском районе Киева. В результате атаки пострадали люди. Компания "Укрнафта" тогда сообщала, что станция на момент удара не работала, а персонал и посетители покинули территорию после объявления тревоги.

11 сентября удары по АЗС были зафиксированы в Днепровском и Оболонском районах столицы, а 15 сентября беспилотники вновь атаковали заправки в Дарницком и Голосеевском районах.

23 сентября в Киеве вновь зафиксировали удары по двум автозаправочным станциям. Один из БПЛА попал в заправку в Голосеевском районе, еще на одной АЗС в Дарницком районе возник пожар на крыше.

В "Укрнафте" заявили, что удар 23 сентября стал уже шестой атакой на инфраструктуру компании в Киеве за последние несколько недель. По данным компании, персонал во время атаки находился в укрытии, поэтому на пораженном объекте удалось избежать пострадавших.

На фоне регулярных атак операторы топливного рынка также начали устанавливать на АЗС мобильные бетонные укрытия и габионы. Ранее такая практика была более распространена в прифронтовых регионах, однако теперь защитные конструкции все активнее появляются и в столице.

По словам Екатерины Поп, в Киеве работает около 300 автозаправочных станций, еще около 600 — в Киевской области. В КГВА подчеркивают, что Россия уже применяла тактику ударов по топливной и транспортной инфраструктуре в прифронтовых регионах.

В то же время точные сроки полноценного запуска дополнительной системы оповещения для столичных АЗС, перечень сетей, которые будут к ней подключены, а также технический механизм передачи предупреждений пока публично не уточнялись.