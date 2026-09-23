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Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции

Киев • УНН

 • 2806 просмотра

23 сентября в 03:05 по киевскому времени наступает астрономическая осень. Приметы связывают урожай рябины и отлёт журавлей с погодой зимой.

Осеннее равноденствие 2026: точное время, народные приметы и традиции

23 сентября 2026 года в 03:05 по киевскому времени в Украине наступило осеннее равноденствие. С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая осень. День и ночь в этот период почти сравниваются по продолжительности, после чего ночи постепенно становятся длиннее дней. Что происходит во время равноденствия, почему оно определяет начало нового сезона и какие народные приметы и традиции с ним связывают, рассказывает УНН.

Что означает осеннее равноденствие

Равноденствие — это момент, когда центр Солнца в его видимом годовом движении пересекает небесный экватор. Его можно представить как продолжение земного экватора на небесную сферу. В сентябре Солнце пересекает эту условную линию с севера на юг, а во время весеннего равноденствия — в обратном направлении.

Хотя мы привыкли говорить о "дне равноденствия", с точки зрения астрономии это конкретное мгновение. Оно наступает одновременно для всей планеты, однако местное время (а иногда — и календарная дата) отличается в зависимости от часового пояса. Само название явления подсказывает, что день и ночь должны длиться поровну — по 12 часов. На самом деле световой день в дату равноденствия немного длиннее. Причин две: земная атмосфера преломляет солнечный свет, а время восхода и заката определяют по верхнему краю солнечного диска, а не по его центру.

Благодаря преломлению света мы начинаем видеть Солнце, когда оно геометрически еще находится под горизонтом, и продолжаем видеть его некоторое время после фактического заката. Поэтому почти одинаковая продолжительность дня и ночи и астрономическое равноденствие — близкие, но не полностью тождественные явления.

Почему начинается астрономическая осень

Календарная осень ежегодно начинается 1 сентября. Астрономическая зависит от положения Земли относительно Солнца, поэтому ее начало не закреплено за одной неизменной датой. Времена года меняются из-за наклона земной оси и движения планеты вокруг Солнца. В течение года Северное и Южное полушария получают разное количество солнечного света. Когда одно из них больше наклонено к светилу, там дни длиннее, а Солнце поднимается выше над горизонтом. В другом полушарии в это время продолжается холодная часть года.

Сентябрьское равноденствие — начало астрономической осени в Северном полушарии, где расположена Украина. В Южном полушарии в этот же момент начинается астрономическая весна.

Что будет происходить в Украине после осеннего равноденствия

В Украине после равноденствия световой день продолжит сокращаться. Этот процесс начался еще после летнего солнцестояния и будет продолжаться до зимнего. В 2026 году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря — тогда астрономическая осень уступит место зиме, а продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

Приметы на День осеннего равноденствия

Наши предки в это время наблюдали за погодой, поведением птиц и изменениями в природе, пытаясь понять, какой будет зима. Для хозяйства это также имело практическое значение: нужно было завершить сезонные работы, сохранить урожай и подготовиться к холодам.

С того времени до нас дошли несколько десятков примет, приуроченных ко Дню осеннего равноденствия. Так, обильный урожай рябины предвещал дождливую осень и холодную зиму. Если ягод на ветках было мало, то октябрь и ноябрь ожидали теплыми и солнечными. Имел значение и цвет ягод. Ярко-оранжевый и красный предвещали холодную зиму. А кисти бледного цвета обещали малоснежные и умеренные декабрь, январь и февраль.

Отлет журавлей в этот день предупреждал о снежной, суровой зиме.

Кроме того, наши предки верили: какая погода в день осеннего равноденствия, такой будет и осень. Теплый и ясный день считали предвестником погожей осени. А дождливый и с порывами ветра обещал ненастье до самой зимы.

Обряды на осеннее равноденствие: как провести этот день

Осенний период в народной культуре связан со сбором урожая, завершением полевых работ и подготовкой дома к зиме. В описаниях обычаев, которые связывают с равноденствием, упоминают выпекание пирогов с ягодами или капустой, семейные угощения и украшение дома рябиной. Ей приписывали способность защищать жилище, а угощения связывали с пожеланиями благополучия.

В то же время не все осенние обряды были приурочены именно к астрономическому равноденствию. Многие традиции зависели от завершения жатвы, других хозяйственных работ или местного праздничного календаря.

Сегодня равноденствие можно сделать поводом для спокойного вечера с близкими. Например, приготовить ужин из сезонных овощей, испечь яблочный пирог, привести в порядок дом или выйти на прогулку, чтобы заметить первые осенние изменения.

Это также хороший повод пересмотреть планы на ближайшие месяцы и завершить дела, которые откладывались летом.

Напомним

Ранее мы уже объясняли читателям, когда наступит весеннее равноденствие и какие приметы, верования и обычаи связаны с этим днём.

Александра Василенко

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