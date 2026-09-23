Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины
Киев • УНН
Санаэ Такаити впервые встретилась с Зеленским в Нью-Йорке и подтвердила поддержку Украины и санкций против России. Киев пригласил японский бизнес к восстановлению.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила, что Токио продолжит поддерживать Украину и санкции против России. Переговоры состоялись на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Япония поддерживает Украину. Эта политика не изменится. Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы поддерживать Украину и сохранять санкции против России
Зеленский поблагодарил японского премьера за поддержку и подчеркнул заинтересованность Украины в участии японского бизнеса в восстановлении страны.
Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Японией
Мы действительно очень благодарны вам лично, благодарны Японии. Мы будем очень рады видеть ваш бизнес в строительстве Украины
Ранее Президент Украины говорил о возможности расширения сотрудничества с Японией, в частности в сфере беспилотников и противовоздушной обороны.
Япония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, однако из-за собственных правовых ограничений не поставляет летальное оружие. Токио передавал Украине нелетальное военное оборудование, генераторы и присоединился к планированию послевоенного восстановления.
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