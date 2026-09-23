Премьер-министр Японии Такаити на первой встрече с Зеленским пообещала продолжить поддержку Украины

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела первую встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила, что Токио продолжит поддерживать Украину и санкции против России. Переговоры состоялись на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Япония поддерживает Украину. Эта политика не изменится. Мы продолжим работать с международным сообществом, чтобы поддерживать Украину и сохранять санкции против России – заявила Такаити перед закрытой частью переговоров.

Зеленский поблагодарил японского премьера за поддержку и подчеркнул заинтересованность Украины в участии японского бизнеса в восстановлении страны.

Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Японией

Мы действительно очень благодарны вам лично, благодарны Японии. Мы будем очень рады видеть ваш бизнес в строительстве Украины – сказал Зеленский.

Ранее Президент Украины говорил о возможности расширения сотрудничества с Японией, в частности в сфере беспилотников и противовоздушной обороны.

Япония поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России, однако из-за собственных правовых ограничений не поставляет летальное оружие. Токио передавал Украине нелетальное военное оборудование, генераторы и присоединился к планированию послевоенного восстановления.

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