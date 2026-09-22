Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский

Президент США Дональд Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И даст бог, мы начнем этот проект через год-полтора", - сказал Зеленский.

По его словам, даже если Украина будет производить собственные противобаллистические ракеты, все равно необходимы ракеты для систем Patriot.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot.