Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский заявил, что Трамп согласился предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot. Проект могут запустить через 1–1,5 года.
Президент США Дональд Трамп согласен предоставить лицензии на производство ракет для систем Patriot. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Мы обратились к Трампу с просьбой. Он согласен на предоставление лицензии. И даст бог, мы начнем этот проект через год-полтора", - сказал Зеленский.
По его словам, даже если Украина будет производить собственные противобаллистические ракеты, все равно необходимы ракеты для систем Patriot.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок Украине ракет Patriot.