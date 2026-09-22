Шарлиз Терон рассказала, какой совет дала бы себе в начале карьеры в Голливуде, и о личной семейной трагедии

Американская актриса Шарлиз Терон спустя более 30 лет после начала карьеры рассказала, что посоветовала бы себе в молодости меньше спешить и больше наслаждаться жизнью. Об этом 51-летняя звезда рассказала в интервью E! News, пишет УНН.

Детали

Терон призналась, что в начале карьеры постоянно старалась всё успеть и почти не позволяла себе остановиться.

О, просто наслаждайся этим. Успокойся. Всё в порядке. Это не конец света. Просто сделай передышку — сказала актриса.

По её словам, в молодости она жила в чрезвычайно быстром темпе.

Я ехала со скоростью 160 километров в час. Думаю, в молодости так и бывает. Ты просто пытаешься всё успеть. Просто расслабься, наслаждайся — вспомнила Терон.

Терон рассказала о личной трагедии

Актриса также рассказала о работе своей благотворительной организации Charlize Theron African Outreach Project, которая уже около 20 лет сотрудничает с организациями в Южной Африке. Одним из направлений её деятельности является борьба с гендерно обусловленным насилием.

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Эта тема имеет для Терон личное значение. В детстве она стала свидетельницей домашнего насилия в собственной семье. В 1991 году её мать Герда смертельно ранила отца актрисы, когда он напал на семью. Следствие признало её действия самообороной.

Возможно, часть моей собственной истории имеет к этому отношение, но я не думаю, что нужно пережить трагическую историю, чтобы понять, что жизнь женщин должна быть важнее. Они должны иметь такую же ценность, как и мужчины — сказала Терон.

Актриса подчеркнула, что обеспечение безопасности женщин и девочек должно оставаться одним из приоритетов, поскольку проблема гендерно обусловленного насилия не ограничивается Южной Африкой.

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