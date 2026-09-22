В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе принял участие в открытии нового офиса Совета Европы в Нью-Йорке. Его работа должна усилить взаимодействие Совета Европы с ООН, в частности для практической реализации механизмов привлечения россии к ответственности за агрессию и военные преступления, сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что Совет Европы уже сыграл важную роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и международного компенсационного механизма для возмещения причиненного россией ущерба.

Архитектура привлечения к ответственности уже создана. Следующий шаг — ее реализация. Нам необходимы широкая международная поддержка, достаточные ресурсы и конкретные решения, чтобы обеспечить реальную действенность этих механизмов. Привлечение к ответственности должно быть неотъемлемой составляющей всеобъемлющего и устойчивого мира — отметил Сибига.

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Во время переговоров с Берсе глава МИД скоординировал дальнейшие шаги для эффективного запуска Специального трибунала и практического воплощения механизмов ответственности. По словам Сибиги, следующий год должен стать годом перехода от созданной правовой архитектуры к конкретным действиям.

Я также поднял вопрос систематического применения Россией пыток против украинских военнопленных и гражданских лиц, а также нашей работы по обеспечению привлечения виновных к ответственности за эти преступления. Мы готовим дальнейшие международно-правовые шаги и рассчитываем на дальнейшее активное участие Совета Европы — отметил министр.

Сибига также поднял вопрос безопасности в Черном море и необходимости восстановления безопасного и беспрепятственного судоходства на фоне российских атак и попыток блокировать морские маршруты.

Открытие этого Офиса создает прямой мост между правовой экспертизой Страсбурга и глобальным охватом ООН. Сильное многостороннее взаимодействие и уважение к международному праву требуют институтов, способных превращать принципы в реальные последствия. Благодаря этому новому присутствию в Нью-Йорке мы стали еще на шаг ближе к обеспечению привлечения россии к ответственности за ее агрессию и преступления — подчеркнул Сибига.

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