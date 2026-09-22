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В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессию

Киев • УНН

 • 2174 просмотра

Офис усилит сотрудничество Совета Европы с ООН по вопросу ответственности России. Украина готовит запуск Спецтрибунала за преступление агрессии.

В Нью-Йорке открыли новый офис Совета Европы для усиления механизмов привлечения рф к ответственности за агрессию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе принял участие в открытии нового офиса Совета Европы в Нью-Йорке. Его работа должна усилить взаимодействие Совета Европы с ООН, в частности для практической реализации механизмов привлечения россии к ответственности за агрессию и военные преступления, сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что Совет Европы уже сыграл важную роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и международного компенсационного механизма для возмещения причиненного россией ущерба.

Архитектура привлечения к ответственности уже создана. Следующий шаг — ее реализация. Нам необходимы широкая международная поддержка, достаточные ресурсы и конкретные решения, чтобы обеспечить реальную действенность этих механизмов. Привлечение к ответственности должно быть неотъемлемой составляющей всеобъемлющего и устойчивого мира

— отметил Сибига.

Украина и Совет Европы готовят запуск Спецтрибунала

Во время переговоров с Берсе глава МИД скоординировал дальнейшие шаги для эффективного запуска Специального трибунала и практического воплощения механизмов ответственности. По словам Сибиги, следующий год должен стать годом перехода от созданной правовой архитектуры к конкретным действиям.

Я также поднял вопрос систематического применения Россией пыток против украинских военнопленных и гражданских лиц, а также нашей работы по обеспечению привлечения виновных к ответственности за эти преступления. Мы готовим дальнейшие международно-правовые шаги и рассчитываем на дальнейшее активное участие Совета Европы

— отметил министр.

Сибига также поднял вопрос безопасности в Черном море и необходимости восстановления безопасного и беспрепятственного судоходства на фоне российских атак и попыток блокировать морские маршруты.

Открытие этого Офиса создает прямой мост между правовой экспертизой Страсбурга и глобальным охватом ООН. Сильное многостороннее взаимодействие и уважение к международному праву требуют институтов, способных превращать принципы в реальные последствия. Благодаря этому новому присутствию в Нью-Йорке мы стали еще на шаг ближе к обеспечению привлечения россии к ответственности за ее агрессию и преступления

— подчеркнул Сибига.

Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian21.09.26, 23:28 • 10226 просмотров

Степан Гафтко

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