У Нью-Йорку відкрили новий офіс Ради Європи для посилення механізмів відповідальності рф за агресію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе взяв участь у відкритті нового офісу Ради Європи в Нью-Йорку. Його робота має посилити взаємодію Ради Європи з ООН, зокрема для практичної реалізації механізмів притягнення росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини, повідомляє МЗС України, пише УНН.

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Сибіга наголосив, що Рада Європи вже відіграла важливу роль у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування завданої росією шкоди.

Архітектура притягнення до відповідальності вже створена. Наступний крок – її реалізація. Нам потрібні широка міжнародна підтримка, достатні ресурси та конкретні рішення, щоб забезпечити реальну дієвість цих механізмів. Притягнення до відповідальності має бути невід’ємною складовою всеосяжного та сталого миру – зазначив Сибіга.

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Під час переговорів із Берсе глава МЗС скоординував подальші кроки для ефективного запуску Спеціального трибуналу та практичного втілення механізмів відповідальності. За словами Сибіги, наступний рік має стати роком переходу від створеної правової архітектури до конкретних дій.

Я також порушив питання систематичного застосування Росією катувань проти українських військовополонених і цивільних осіб та нашої роботи із забезпечення притягнення винних до відповідальності за ці злочини. Ми готуємо подальші міжнародно-правові кроки та розраховуємо на подальшу активну участь Ради Європи – зауважив міністр.

Сибіга також порушив питання безпеки у Чорному морі та необхідності відновлення безпечного і безперешкодного судноплавства на тлі російських атак і спроб блокувати морські маршрути.

Відкриття цього Офісу створює прямий міст між правовою експертизою Страсбурга та глобальним охопленням ООН. Сильна багатостороння взаємодія та повага до міжнародного права потребують інституцій, здатних перетворювати принципи на реальні наслідки. Завдяки цій новій присутності в Нью-Йорку ми стали ще на крок ближчими до забезпечення притягнення росії до відповідальності за її агресію та злочини – наголосив Сибіга.

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