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Техніка

Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобіль

Київ • УНН

 • 1870 перегляди

Український UAT.GYURZA-01 на базі Dodge RAM 5500 перевозить п’ятьох військових і майже 2 тонни вантажу. Пікап захищений за STANAG 4569.

Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобіль

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP, передає УНН із посиланням на Міноборони. 

Машина призначена для перевезення особового складу, вантажів та виконання широкого спектра завдань у районі бойових дій.

Український бронепікап UAT.GYURZA-01 для потреб Сил оборони

UAT.GYURZA-01 PICKUP виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має кількарічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони. 

Великі, середні і малі бронемашини підприємства з 2022 року успішно виконують військові місії по захисту суверенітету України.  

Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP спроєктували під запити військових, які потребують максимально універсальних, надійних, витривалих і простих в експлуатації бронемашин. 

Пікап підтвердив заявлені характеристики та широкі можливості. Машина поповнила існуючий автопарк вітчизняних бронемашин. 

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Особливості та бронезахист нового пікапа на базі Dodge RAM 5500

Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних цивільних пікапів – Dodge RAM 5500. 

Вітчизняна бронемашина має свої особливості: 

  • протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 відповідно до стандарту STANAG 4569;  
    • протимінний захист рівнів За та Зb відповідно до стандарту STANAG 4569;
      • високий поріг міцності кузова;  
        • надійні витривалі вузли;
          • зрозумілий (цивільний) алгоритм управління;
            • доступність запчастин і витратних матеріалів;
              • високі тактико-технічні характеристики;
                • широкі логістичні можливості.

                  Крім того, UAT.GYURZA-01 PICKUP простий в обслуговуванні.

                  Тактико-технічні характеристики UAT.GYURZA-01 PICKUP

                  Броньований пікап важить трохи більше 8 тонн, може перевозити 5 військових у повному спорядженні і майже 2 тонни вантажу. Розвиває швидкість до 110 км/год. 

                  Запасу палива вистачає на 800 км шляху ґрунтовими дорогами і до 1000 км – дорогах з твердим покриттям. 

                  Завдяки конструктивним особливостям пікап може долати важке бездоріжжя, хащі, заболочену місцевість, трясовину.  

                  Бортові системи UAT.GYURZA-01 PICKUP для захисту та спостереження

                  Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP оснащений інноваційними системами захисту і спостереження, необхідними для виконання військових місій:  

                  • система зовнішнього спостереження;
                    • система оглядова телевізійна;
                      • система радіоелектронного захисту;
                        • система пожежогасіння для кабіни і моторного відсіку;
                          • система вентиляції та кондиціонування повітря;
                            • потужна лебідка. 

                              За потреби машина може бути  додатково обладнана системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм, фільтровентиляційною установкою тощо. 

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