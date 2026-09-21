Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобіль
Київ • УНН
Український UAT.GYURZA-01 на базі Dodge RAM 5500 перевозить п’ятьох військових і майже 2 тонни вантажу. Пікап захищений за STANAG 4569.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до постачання Збройним Силам України броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Машина призначена для перевезення особового складу, вантажів та виконання широкого спектра завдань у районі бойових дій.
Український бронепікап UAT.GYURZA-01 для потреб Сил оборони
UAT.GYURZA-01 PICKUP виготовили на українському оборонному підприємстві, яке має кількарічний досвід створення бронетехніки для Сил оборони.
Великі, середні і малі бронемашини підприємства з 2022 року успішно виконують військові місії по захисту суверенітету України.
Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP спроєктували під запити військових, які потребують максимально універсальних, надійних, витривалих і простих в експлуатації бронемашин.
Пікап підтвердив заявлені характеристики та широкі можливості. Машина поповнила існуючий автопарк вітчизняних бронемашин.
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Особливості та бронезахист нового пікапа на базі Dodge RAM 5500
Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP виготовили на базі одного з найнадійніших і найефективніших багатофункціональних цивільних пікапів – Dodge RAM 5500.
Вітчизняна бронемашина має свої особливості:
- протикульний і протиуламковий захист корпусу рівня 2 відповідно до стандарту STANAG 4569;
- протимінний захист рівнів За та Зb відповідно до стандарту STANAG 4569;
- високий поріг міцності кузова;
- надійні витривалі вузли;
- зрозумілий (цивільний) алгоритм управління;
- доступність запчастин і витратних матеріалів;
- високі тактико-технічні характеристики;
- широкі логістичні можливості.
Крім того, UAT.GYURZA-01 PICKUP простий в обслуговуванні.
Тактико-технічні характеристики UAT.GYURZA-01 PICKUP
Броньований пікап важить трохи більше 8 тонн, може перевозити 5 військових у повному спорядженні і майже 2 тонни вантажу. Розвиває швидкість до 110 км/год.
Запасу палива вистачає на 800 км шляху ґрунтовими дорогами і до 1000 км – дорогах з твердим покриттям.
Завдяки конструктивним особливостям пікап може долати важке бездоріжжя, хащі, заболочену місцевість, трясовину.
Бортові системи UAT.GYURZA-01 PICKUP для захисту та спостереження
Бронепікап UAT.GYURZA-01 PICKUP оснащений інноваційними системами захисту і спостереження, необхідними для виконання військових місій:
- система зовнішнього спостереження;
- система оглядова телевізійна;
- система радіоелектронного захисту;
- система пожежогасіння для кабіни і моторного відсіку;
- система вентиляції та кондиціонування повітря;
- потужна лебідка.
За потреби машина може бути додатково обладнана системою напівавтоматичної підкачки шин, протиуламковим відбоєм, фільтровентиляційною установкою тощо.
Нагадаємо
Раніше Міноборони кодифікувало і допустило до використання у Збройних Силах України вітчизняний "Хамві" - бронеавтомобіль "Десна". Він має низький силует, помірну вагу та виняткові позашляхові можливості.