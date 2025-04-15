Збройні сили України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19704 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135040 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125617 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127073 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125514 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127959 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192601 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76773 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164026 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115374 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки

В ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки. Зміни передбачають скорочення терміну підготовки до одного місяця та зниження рівня фізичних навантажень.

Суспільство • 07:33 • 2412 перегляди

Майже половина боїв - на Покровському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

За минулу добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 119 авіаційних ударів та застосував 3275 дронів-камікадзе.

Війна • 05:29 • 2358 перегляди

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 4630 перегляди

Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.

Суспільство • 14 квітня, 21:04 • 4202 перегляди

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.

Війна • 14 квітня, 18:16 • 8656 перегляди

На Запоріжжі росіяни скидають з дронів гранати з отруйним газом, є загиблі серед українських військових - ГУР

У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових.

Війна • 14 квітня, 14:27 • 9376 перегляди

Посилення протидії сексуальним домаганням до жінок у ЗСУ: у Раді чекають на розгляд законопроєкту

У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.

Суспільство • 14 квітня, 13:59 • 8976 перегляди

Перехід на літню військову форму: коли це відбудеться і до чого готується Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.

Суспільство • 14 квітня, 12:51 • 5718 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі ворога відсутні - ВМС ЗСУ

В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".

Війна • 14 квітня, 04:06 • 3730 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

За тиждень Сили оборони України ліквідували 551 повітряну ціль противника, зокрема 229 ударних дронів Shahed. Українська авіація здійснила 117 бойових вильотів.

Війна • 13 квітня, 19:11 • 14433 перегляди

Втрати ворога: ліквідовано 1220 військових, знищено 12 танків та 33 ББМ

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти втратили 1220 військових. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.

Війна • 13 квітня, 04:49 • 4740 перегляди

На північному сході України зростає активність ворожої авіації - ПС

На північно-східному напрямку зафіксовано інтенсивність ворожої авіації. Існує загроза ударів по населених пунктах поблизу лінії зіткнення.

Війна • 12 квітня, 23:53 • 3731 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.

Війна • 12 квітня, 21:39 • 24211 перегляди

Майже 100 боїв за день: рф завдала 87 авіаударів та здійснила 5000 обстрілів - Генштаб ЗСУ

Протягом 12 квітня на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 87 авіаційних ударів, застосувала понад 800 дронів-камікадзе та здійснила близько 5000 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 19:16 • 2912 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.

Війна • 12 квітня, 03:15 • 12447 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.

Війна • 12 квітня, 02:06 • 26848 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Рарог-10". FPV-дрони здатні уражати цілі вдень та вночі та мають захист від РЕБ.

Війна • 11 квітня, 17:36 • 21966 перегляди

САП просить для колишнього голови Насірова тримання під вартою з можливістю внесення 75 млн гривень застави

САП вимагає арешту ексголови ДФС Насірова, обвинуваченого у зловживаннях, з можливістю застави у 75 млн. Насіров фігурує у справі про збитки державі на 2 млрд грн.

Політика • 11 квітня, 11:33 • 5796 перегляди

Сирський назвав відповіді на виклики сучасної війни: серед них - дієві асиметричні рішення проти ворожих FPV-дронів

Наголошено на пришвидшенні відновлення пошкодженої техніки та посиленні захисту ОВТ. Українська армія нарощує виробництво ударних дронів та засобів РЕБ.

Війна • 11 квітня, 07:40 • 9688 перегляди

Сьогодні третя річниця звільнення Сумщини від окупантів: очільник ОВА розповів про актуальну ситуацію на кордоні

На Сумщині посилюють фортифікації та евакуюють населення через спроби РФ розширити "сіру зону". З прикордоння вивезли понад 15 тисяч людей, триває підготовка до оборони.

Суспільство • 11 квітня, 07:00 • 8487 перегляди

Втрати росії у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу

Сили оборони України ліквідували за добу 1210 російських загарбників. Загальні втрати рф в особовому складі перевищили 930 тисяч, також знищено багато ворожої техніки.

Війна • 11 квітня, 04:58 • 4868 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5100 перегляди

В Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за ногу під час перевірки документів

В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.

Кримінал та НП • 10 квітня, 19:28 • 6808 перегляди

Міністр оборони Британії: міжнародна коаліція готує стратегію для стабільності України після миру з рф

Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.

Війна • 10 квітня, 16:30 • 15651 перегляди

Близько 50 обвинувачених у корупції мобілізувалися до ЗСУ - САП

48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.

Війна • 10 квітня, 14:04 • 9809 перегляди

Не відповідає дійсності: у Генштабі спростували переведення Сухаревського

Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.

Війна • 10 квітня, 13:47 • 5328 перегляди

В ЗСУ з'явились офіцери та солдати соціального супроводу: речник Міноборони розповів, як працює нова система

У військових частинах ЗСУ ввели нові посади для допомоги військовим з документами та лікуванням. Служба супроводу працює з родинами та надає вичерпну інформацію про пільги.

Суспільство • 10 квітня, 12:27 • 9737 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід Насірову до 10 червня

Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.

Політика • 10 квітня, 08:42 • 9885 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

Сумна звістка: пішов з життя Олександр Чечун, учасник команди "Стадіон Діброва". Він став військовослужбовцем ЗСУ у 2022 році. У нього залишились дружина і донька.

Суспільство • 10 квітня, 08:23 • 97819 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

Військова служба правопорядку розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ. Матеріали передадуть до правоохоронних органів для оцінки можливого перевищення повноважень.

Війна • 10 квітня, 05:19 • 130840 перегляди