Збройні сили України

В ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки. Зміни передбачають скорочення терміну підготовки до одного місяця та зниження рівня фізичних навантажень.
За минулу добу на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, майже половина з них - на Покровському та Лиманському напрямках. Ворог завдав 119 авіаційних ударів та застосував 3275 дронів-камікадзе.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.
Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили формування корпусної системи в Збройних Силах України. Також йшлося про комплектацію бригад та забезпечення їх необхідним.
У Запорізькій області окупанти все частіше використовують боєприпаси з отруйним газом, зокрема гранати РГ-Во. Газ вражає слизову оболонку, і є загиблі серед українських військових.
У ВР готуються розглянути законопроєкт №13037 щодо протидії дискримінації та домаганням до жінок у ЗСУ. Він має вдосконалити механізми забезпечення військової дисципліни та рівності.
Військовослужбовці ЗСУ переходять на літню форму, коли температура досягає +15°C. У 2025 році на речове майно передбачено 23,6 млрд грн.
В Чорному та Азовському морях станом на 14 квітня 2025 року ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з ракетами "Калібр".
За тиждень Сили оборони України ліквідували 551 повітряну ціль противника, зокрема 229 ударних дронів Shahed. Українська авіація здійснила 117 бойових вильотів.
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, за добу російські окупанти втратили 1220 військових. Також було знищено десятки одиниць ворожої техніки, включаючи танки, бронемашини та артилерійські системи.
На північно-східному напрямку зафіксовано інтенсивність ворожої авіації. Існує загроза ударів по населених пунктах поблизу лінії зіткнення.
Заступник керівника ОП Паліса запропонував, щоб всі українці, незалежно від статі, проходили військову службу для отримання доступу до державних привілеїв, як в Ізраїлі.
Протягом 12 квітня на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. рф завдала 87 авіаційних ударів, застосувала понад 800 дронів-камікадзе та здійснила близько 5000 обстрілів.
Іноземці, що служили за контрактом в ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту, можуть отримати громадянство України незалежно від терміну служби. Рішення приймається за поданням МВС, Міноборони чи Мінветеранів.
Вночі 12 квітня Київ атакували ударні безпілотники, спричинивши пожежі у Святошинському та Дарницькому районах. Екстрені служби працюють на місцях.
Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Рарог-10". FPV-дрони здатні уражати цілі вдень та вночі та мають захист від РЕБ.
САП вимагає арешту ексголови ДФС Насірова, обвинуваченого у зловживаннях, з можливістю застави у 75 млн. Насіров фігурує у справі про збитки державі на 2 млрд грн.
Наголошено на пришвидшенні відновлення пошкодженої техніки та посиленні захисту ОВТ. Українська армія нарощує виробництво ударних дронів та засобів РЕБ.
На Сумщині посилюють фортифікації та евакуюють населення через спроби РФ розширити "сіру зону". З прикордоння вивезли понад 15 тисяч людей, триває підготовка до оборони.
Сили оборони України ліквідували за добу 1210 російських загарбників. Загальні втрати рф в особовому складі перевищили 930 тисяч, також знищено багато ворожої техніки.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
В Івано-Франківську чоловік вкусив військовослужбовця ТЦК за ногу, коли той намагався перевірити документи. Затриманий виявився мешканцем Херсонщини, який не став на облік.
Міжнародна коаліція готова надати Україні всебічну підтримку після завершення війни з росією, включаючи безпечне небо, моря та підтримку миру на суші.
48 осіб, після передачі справи до суду, мобілізувались в ЗСУ. Ексголову ДФС Насірова також мобілізували, але наказ скасували та розслідують обставини.
Генштаб ЗСУ спростував інформацію про переведення командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Полковник Сухаревський продовжує виконувати свої обов'язки на поточній посаді.
У військових частинах ЗСУ ввели нові посади для допомоги військовим з документами та лікуванням. Служба супроводу працює з родинами та надає вичерпну інформацію про пільги.
Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.
Сумна звістка: пішов з життя Олександр Чечун, учасник команди "Стадіон Діброва". Він став військовослужбовцем ЗСУ у 2022 році. У нього залишились дружина і донька.
Військова служба правопорядку розслідує обставини призову Романа Насірова до ЗСУ. Матеріали передадуть до правоохоронних органів для оцінки можливого перевищення повноважень.