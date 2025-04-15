Збройні сили України

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

Сумна звістка: пішов з життя Олександр Чечун, учасник команди "Стадіон Діброва". Він став військовослужбовцем ЗСУ у 2022 році. У нього залишились дружина і донька.