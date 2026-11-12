Рада ратифікувала участь України в космічній програмі ЄС

Верховна Рада України ратифікувала угоду про участь нашої країни у космічній програмі Європейського Союзу. "За" відповідний закон проголосували 243 народні депутати, повідомляє УНН.

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Відповідно до пояснювальної записки законопроекту №0373, його метою є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про участь України в компоненті "Copernicus" та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Навколоземні об’єкти" компонента "Космічна ситуаційна обізнаність" Космічної програми Союзу, вчиненою 9 квітня 2025 року в Брюсселі.

Також у законопроекті йдеться про те, що участь України у компоненті "Copernicus" та підкомпонентах "Події космічної погоди" і "Навколоземні об’єкти" компоненту "Космічна ситуаційна обізнаність" Програми передбачає необхідність, починаючи з 2025 року, сплати Україною фінансового внеску до зазначеної програми ЄС та фінансової участі у покритті пов’язаних із нею витрат на управління, реалізацію та операційні витрати.

Однак, з огляду на триваючу збройну агресію рф проти України та зумовлений цим негативний вплив на економічну активність і падіння доходів державного бюджету, Угода містить Протокол про зупинення сплати Україною фінансового внеску у зв’язку з винятковими обставинами, спричиненими неспровокованою агресивною війною проти України, який містить посилання на Угоду у формі обміну листами між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, про зупинення зобов’язань України щодо сплати фінансових внесків у зв’язку з угодами про приєднання до програм Союзу з 1 січня 2021 року (на 2021 – 2027 роки) - зазначають автори законопроекту.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала створення Космічних сил у складі Збройних сил України. "За" проголосували 252 депутати.

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам.