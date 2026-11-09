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Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається

Київ • УНН

 • 2964 перегляди

Парламент за основу підтримав законопроєкт про створення Космічних сил у ЗСУ. За проголосували 252 депутати для розвитку оборонних технологій.

Рада підтримала створення Космічних сил ЗСУ - що передбачається

Верховна Рада підтримала створення Космічних сил у складі ЗСУ. Про це повідомили у парламенті 9 листопада, пише УНН.

Деталі

Парламент ухвалив за основу відповідний законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" щодо уточнення структури Збройних Сил України (№13255).

За проголосували 252 народні депутати.

Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам.

Як зазначається у пояснювальній записці, Україна має можливість створення власних супутників для потреб сектору безпеки та оборони, що у поєднанні з відповідними носіями для їх виведення у космос забезпечать:

  • формування власних спроможностей з виявлення пусків ракет з території ворога – Україна отримає власну систему раннього попередження про ракетні удари противника;
    • формування власних спроможностей для забезпечення стримування противника та практичної протидії його ударам з використанням екзоатмосферних (тобто космічних) засобів нападу – Україна набуде спроможностей оперативно вживати превентивні дії та отримає засоби практичної протидії ракетно-космічним ударам противника;
      • формування власної національної системи захищеного супутникового зв’язку для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони;
        • істотне збільшення розвідувальних спроможностей розвідувального співтовариства України через нарощення власного сузір’я розвідувальних супутників.

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          Юлія Шрамко

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