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В мережі показали супутникові фото наслідків атаки на російський порт усть-луга

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

Після української атаки на порт усть-луга повністю згоріли щонайменше п’ять резервуарів із нафтопродуктами. росія заявила про трьох постраждалих.

В мережі показали супутникові фото наслідків атаки на російський порт усть-луга

Унаслідок української атаки на російський порт усть-луга в ленінградській області 11 листопада повністю вигоріли щонайменше 5 резервуарів із нафтопродуктами. Масштаби пошкоджень стали відомі після появи нових супутникових знімків. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

На оприлюднених супутникових кадрах видно 5 повністю знищених вогнем ємностей для зберігання нафтопродуктів. Біля кількох інших резервуарів помітні сліди піни, яку рятувальники використовували для гасіння пожежі.

Знімки дозволили оцінити наслідки удару, оскільки раніше російська влада повідомляла лише про займання в портовій зоні.

Що відомо про атаку на порт Усть-Луга

У ніч проти 11 листопада після атаки на території порту спалахнула масштабна пожежа. Перші кадри займання з'явилися ще вночі, а близько 6:00 губернатор Ленінградської області підтвердив пожежу.

Згодом російська влада повідомила про 3 постраждалих. Супутники NASA також зафіксували велике займання на території порту.

Пожежа була настільки масштабною, що її заграву могли спостерігати навіть жителі сусідньої Естонії.

"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рф12.11.26, 04:53 • 24805 переглядiв

Степан Гафтко

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