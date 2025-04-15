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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18881 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126050 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124703 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127563 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.

Новини Світу • 14 квітня, 18:47 • 5962 перегляди

Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 7980 перегляди

Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес відправились у космос

Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.

Новини Світу • 14 квітня, 13:42 • 8542 перегляди

У квітні та травні Землю осяють два метеорні дощі: що варто знати

У квітні та травні можна буде побачити метеорні дощі. Ліриди можна буде спостерігати з 17 по 26 квітня, а Ета-Акваріди - з 20 квітня по 21 травня.

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Маск дозволяє собі більше за інших радників, і Трампу це подобається - Politico

Ілон Маск публічно не погоджується з Трампом, і останньому це, схоже, подобається. Маск вільно ділиться думками, навіть втручаючись у справи кабінету.

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Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день хом'яків: що ще відзначають 12 квітня

12 квітня відзначають День космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі, День скаута та Всесвітній день хом'яків.

Суспільство • 12 квітня, 03:20 • 5560 перегляди

Трамп хоче урізати фінансування NASA: під загрозою запуск космічного телескопа й місії на Марс

Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.

Новини Світу • 11 квітня, 21:54 • 3967 перегляди

Європейське космічне агентство зафіксувало пробудження великої чорної діри

ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.

Новини Світу • 11 квітня, 16:25 • 12446 перегляди

США будують у космосі заправну станцію для своїх об’єктів

Astroscale U. S. будує заправну станцію в космосі для Космічних сил США. Корабель з паливом заправлятиме об'єкти на геостаціонарній орбіті, що дозволить довше утримувати їх там.

Новини Світу • 11 квітня, 14:35 • 10822 перегляди

Aстронавт NASA та двоє росіян прибули на Міжнародну космічну станцію

Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.

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Березень цього року став найтеплішим в Європі за всю історію спостережень - дослідження

За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.

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Апарат NASA виявив найбільші органічні молекули на Марсі

Марсохід NASA Curiosity виявив найбільші органічні молекули на Марсі, віком 3,7 мільярда років. Молекули можуть бути фрагментами жирних кислот, що оточують біологічні клітини.

Новини Світу • 1 квітня, 00:52 • 11781 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Телескоп Хаббл зробив вражаючі знімки спіральної галактики NGC 4941 на відстані 67 мільйонів світлових років у сузір’ї Діви. Інструменти Hubble виділяють окремі скупчення зірок та хмари газу.

Технології • 31 березня, 13:38 • 125114 перегляди

Airbus виграла контракт на $194 млн на посадку європейського марсохода на Марс

Airbus виграла контракт на розробку посадкової платформи для доставки марсохода на Марс у рамках місії ExoMars, запуск якої заплановано на 2028 рік. Контракт створить близько 200 робочих місць.

Новини Світу • 29 березня, 08:00 • 15422 перегляди

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.

Новини Світу • 28 березня, 16:29 • 112835 перегляди

NASA просувається до сертифікації Starliner для пілотованих польотів

NASA планує завершити сертифікацію космічного корабля Starliner від Boeing для місій з екіпажем до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Це після технічних проблем під час місії до МКС.

Новини Світу • 28 березня, 03:10 • 16811 перегляди

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік - Федоров

Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.

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Наука під загрозою: голова Нобелівського комітету попереджає, що тиск на вільні дослідження зростає

Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.

Новини Світу • 24 березня, 09:49 • 30895 перегляди

Ціни на газ в Європі зросли після атаки на транзитний пункт в курській області - Bloomberg

Європейські ціни на газ зросли на 6,2% після атаки на насосну станцію в курській області рф. Інцидент ставить під сумнів відновлення поставок газу в Європу.

Новини Світу • 21 березня, 09:35 • 10541 перегляди

SpaceX запустила секретну місію NROL-57 для розвідувального управління США

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.

Новини Світу • 21 березня, 08:06 • 19573 перегляди

Застряглі на МКС астронавти повернулися на Землю з екіпажем Crew-9 на капсулі SpaceX

Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.

Новини Світу • 19 березня, 06:12 • 13975 перегляди

Американський апарат зробив приголомшливі знімки заходу Сонця з Місяця

Апарат Blue Ghost зробив високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В NASA сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х.

Технології • 19 березня, 03:19 • 19577 перегляди

Астронавти, які застрягли на МКС на 9 місяців, повернуться на Землю у вівторок - NASA

Американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, що застрягли на МКС, повернуться на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. Їхня місія затягнулася через проблеми з кораблем Boeing Starliner.

Новини Світу • 17 березня, 10:59 • 60961 перегляди

SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

Новини Світу • 16 березня, 05:40 • 21789 перегляди

SpaceX успішно відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.

Новини Світу • 15 березня, 01:53 • 25247 перегляди

SpaceX готується до запуску місії на Міжнародну космічну станцію

SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.

Новини Світу • 14 березня, 02:28 • 16678 перегляди

За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.

Новини Світу • 13 березня, 16:54 • 16403 перегляди

SpaceX скасувала політ команди, що мала замінити астронавтів на Міжнародній космічній станції

SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.

Новини Світу • 13 березня, 01:28 • 14999 перегляди

NASA запустило у космос нові місії для дослідження Сонця і виникнення Всесвіту

NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.

Новини Світу • 12 березня, 23:53 • 11795 перегляди