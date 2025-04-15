Вперше телескоп Вебба зафіксував, як планета, розміром з Юпітер, "падає" в зірку. Раніше вважалося, що планети поглинаються розширенням зірки.
Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.
Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.
У квітні та травні можна буде побачити метеорні дощі. Ліриди можна буде спостерігати з 17 по 26 квітня, а Ета-Акваріди - з 20 квітня по 21 травня.
Ілон Маск публічно не погоджується з Трампом, і останньому це, схоже, подобається. Маск вільно ділиться думками, навіть втручаючись у справи кабінету.
12 квітня відзначають День космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі, День скаута та Всесвітній день хом'яків.
Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA у 2026 році майже вдвічі, до 3,9 млрд доларів. Буде припинено низку важливих ініціатив, зокрема, повернення ґрунту з Марса.
ESA зафіксувало пробудження чорної діри в галактиці SDSS1335+0728 на відстані 300 млн світлових років. Вона раптово почала випромінювати потужні рентгенівські промені.
Astroscale U. S. будує заправну станцію в космосі для Космічних сил США. Корабель з паливом заправлятиме об'єкти на геостаціонарній орбіті, що дозволить довше утримувати їх там.
Ракета "Союз" стартувала з Байконура, доставивши Кіма, рижикова та зубрицького на МКС.
За даними Copernicus, березень 2025 року став найтеплішим в Європі з 1940 року, середня температура перевищила норму на 2,41°C. Арктичний морський лід досяг рекордно низького рівня.
Повний Місяць зустрінеться зі Спікою, найяскравішою зіркою в сузір'ї Діви, 12 квітня. Світло від Спіки йде 250 років, а від Місяця – 1,3 секунди.
Марсохід NASA Curiosity виявив найбільші органічні молекули на Марсі, віком 3,7 мільярда років. Молекули можуть бути фрагментами жирних кислот, що оточують біологічні клітини.
Телескоп Хаббл зробив вражаючі знімки спіральної галактики NGC 4941 на відстані 67 мільйонів світлових років у сузір’ї Діви. Інструменти Hubble виділяють окремі скупчення зірок та хмари газу.
Airbus виграла контракт на розробку посадкової платформи для доставки марсохода на Марс у рамках місії ExoMars, запуск якої заплановано на 2028 рік. Контракт створить близько 200 робочих місць.
Телескоп Webb вперше зміг зафіксувати полярні сяйва Нептуна у приголомшливих інфрачервоних деталях. Активність сяйв розташована в середніх широтах планети, а не на полюсах.
NASA планує завершити сертифікацію космічного корабля Starliner від Boeing для місій з екіпажем до кінця 2025 року або на початку 2026-го. Це після технічних проблем під час місії до МКС.
Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків. Україна експортує ІТ-послуги у 147 країн, серед клієнтів – Microsoft, Meta, NASA та Google.
Голова Нобелівського комітету висловила занепокоєння через утиски науковців та скорочення фінансування науки. Це відбувається на тлі політичних суперечок і може загрожувати свободі досліджень.
Європейські ціни на газ зросли на 6,2% після атаки на насосну станцію в курській області рф. Інцидент ставить під сумнів відновлення поставок газу в Європу.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з корисним навантаженням NROL-57. Ракета стартувала з Каліфорнії в рамках місії для Національного управління розвідки США.
Космічний корабель SpaceX Dragon з астронавтами NASA і космонавтом роскосмосу приводнився біля узбережжя Флориди.
Апарат Blue Ghost зробив високочіткі зображення заходу Сонця з Місяця. В NASA сподіваються, що вони допоможуть розкрити таємницю дивного серпанку, який вперше спостерігали на Місяці в 1960-х.
Американські астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс, що застрягли на МКС, повернуться на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. Їхня місія затягнулася через проблеми з кораблем Boeing Starliner.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартувала з Флориди, відправивши на орбіту Crew Dragon з астронавтами NASA, Японії та рф. Місія також поверне на Землю астронавтів, затриманих на МКС через технічні проблеми.
SpaceX готується до запуску ракети з чотирма астронавтами на МКС. Запуск, спочатку запланований на середу, перенесено на суботу через технічні проблеми на стартовому майданчику.
Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.
SpaceX скасувала запуск через проблему на стартовому майданчику. Астронавти Вілмор і Вільямс затримались на МКС через технічні проблеми з Boeing Starliner.
NASA відправила в космос телескоп SPHEREx для вивчення походження Всесвіту і місію PUNCH для дослідження сонячної атмосфери. Обидві місії стартували на ракеті SpaceX Falcon 9.