За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця

Зонд "Hera" сфотографував Марс і Деймос під час прольоту. Це допоможе у плануванні майбутніх місій з дослідження супутників Марса та розробці технологій захисту від астероїдів.