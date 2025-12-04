Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом'якшення санкцій проти рф - ЗМІ

У четвер посланці президента США Дональда Трампа мали зустрітися з українськими переговорниками втретє за два тижні, щоб просунути свій план щодо припинення війни, тоді як його адміністрація послабила економічний тиск на росію, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

За даними видання, через два дні після зустрічі посланців із президентом росії володимиром путіним Міністерство фінансів США частково призупинило заходи, оголошені Трампом у жовтні, коли він нарешті пообіцяв зайняти жорстку позицію щодо москви.

Міністерство фінансів США призупинило як мінімум до 29 квітня економічні санкції проти заправок під брендом "Лукойл" за межами росії.

Заборона залишається в силі, щоб запобігти поверненню коштів до росії, яка перебуває під масштабними санкціями США та ЄС з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання наголошує, що санкції Трампа стали одним із найдієвіших засобів тиску на росію.

Додамо

Стів Віткофф, діловий партнер Трампа, який став послом у міжнародних справах, і Джаред Кушнер, зять президента, зустрінуться в районі Майамі пізно ввечері в четвер на вечері з головним переговорником з України Рустемом Умеровим, повідомив американський чиновник.

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP

Зустріч, яка буде закрита для преси, відбулася за два дні після п'ятигодинної зустрічі Трампа з путіним у москві, яка затягнулася до ранку.

Трамп заявив, що посланці мали "досить гарну зустріч" з путіним.

На запитання, чи відчули Віткофф і Кушнер, що путін справді хоче зупинити майже чотирирічне вторгнення росії, Трамп відповів: "Він хотів би покласти край війні. Таке було їхнє враження".

Однак путін не продемонстрував жодних публічних ознак зсуву, тоді як росія повільно, але вірно захоплює територію на сході України.

"Це складне завдання і складна місія, яку президент Трамп взяв на себе", - сказав путін про дипломатію в інтерв'ю під час свого візиту до Індії.

"Досягнення консенсусу між протиборчими сторонами - непросте завдання, але президент Трамп, я щиро вірю, щиро прагне цього", - сказав він, повідомляє India Today.

"Я думаю, нам слід брати участь у цих зусиллях, а не перешкоджати їм".

Візит Путіна до Індії, історичного партнера росії, відбувається на тлі поступового ослаблення його міжнародної ізоляції.

У серпні Трамп привітав путіна на Алясці, де їм не вдалося досягти явного прогресу у врегулюванні українського конфлікту.

Контекст

Як зауважує видання, Трамп раніше розмірковував про те, що росія неминуче отримає більше територій, і що Україні вигідніше врегулювати конфлікт.

Перший варіант плану США передбачає відмову України від територій, які росія не змогла завоювати на полі бою, в обмін на обіцянки безпеки, які не відповідають прагненням України до НАТО.

Віткофф та Кушнер працювали над змінами з моменту зустрічі з українською стороною 23 листопада у Женеві. Сторони знову зустрілися наступного тижня у Майамі у присутності держсекретаря Марко Рубіо.