На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогоном

19 грудня у волгоградській області рф стався вихід з ладу магістрального газопроводу "Центральна Азія - Центр" через "просідання ґрунту". Транспортування газу зупинено на невизначений термін, а ГУР МО України вказує на тенденцію до розвитку геологічних процесів поблизу об'єктів, що фінансують війну.