На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогоном
Київ • УНН
19 грудня у волгоградській області рф стався вихід з ладу магістрального газопроводу "Центральна Азія - Центр" через "просідання ґрунту". Транспортування газу зупинено на невизначений термін, а ГУР МО України вказує на тенденцію до розвитку геологічних процесів поблизу об'єктів, що фінансують війну.
У п’ятницю, 19 грудня, у волгоградській області росії сталося чергове загадкове "просідання ґрунту", внаслідок якого вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія - Центр". Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Деталі
Як повідомляє джерело у розвідці, за традиційною для рф версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння.
Особливо - неподалік населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області. Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на есклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами
Зазначається, що попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою.
Газогін "Центральна Азія - Центр" - це ключовий елемент системи, через яку росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік. Після 2022 року москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.
Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.
ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території росії мають тенденцію до подальшого розвитку - особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України.
Нагадаємо
Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.