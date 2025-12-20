$42.340.00
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
10:44 • 1434 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
09:25 • 5804 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
08:51 • 8740 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
07:13 • 10607 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 20590 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 34951 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 26320 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 31875 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 40360 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 63197 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 41746 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 50189 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 44461 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 69633 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогоном

Київ • УНН

 • 20 перегляди

19 грудня у волгоградській області рф стався вихід з ладу магістрального газопроводу "Центральна Азія - Центр" через "просідання ґрунту". Транспортування газу зупинено на невизначений термін, а ГУР МО України вказує на тенденцію до розвитку геологічних процесів поблизу об'єктів, що фінансують війну.

На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогоном

У п’ятницю, 19 грудня, у волгоградській області росії сталося чергове загадкове "просідання ґрунту", внаслідок якого вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія - Центр". Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Деталі

Як повідомляє джерело у розвідці, за традиційною для рф версією, багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння.

Особливо - неподалік населеного пункту Романовка Ольховського району Волгоградської області. Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на есклюзивних фото, отриманих нашими спецкореспондентами

 - каже джерело.

Зазначається, що попри "незначність" інциденту, вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули автомобілі екстрених та спеціальних служб. Ймовірно, щоб зафіксувати черговий унікальний природний феномен: ґрунт, який чомусь вибірково просідає під стратегічною газовою інфраструктурою.

Газогін "Центральна Азія - Центр" - це ключовий елемент системи, через яку росія роками імпортувала до 12 млрд кубометрів газу на рік. Після 2022 року москва, попри гучні заяви про "енергетичну незалежність", використовувала цю трубу в реверсних схемах і навіть закуповувала газ у Казахстану та Узбекистану для латання локальних дефіцитів.

Наразі транспортування газу цим маршрутом зупинене на невизначений термін.

ГУР МО України повідомляє, що геологічні процеси на території росії мають тенденцію до подальшого розвитку - особливо поблизу об’єктів, які фінансують війну проти України.

Нагадаємо

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили нафтовидобувну платформу ім. Філановського, що належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть". Це перше ураження Україною інфраструктури рф, пов’язаної з видобутком нафти в Каспійському морі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
