Узбекистан

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6354 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 6016 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31034 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161572 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139560 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142281 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136398 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136202 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196744 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці здобули перемоги на тенісних турнірах в Анталії та Єгипті

Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.

Спорт • 9 квітня, 01:57 • 73030 перегляди

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов "золото" на Кубку Європи у Хорватії

Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.

Спорт • 8 квітня, 08:41 • 10224 перегляди

Тиск на національні меншини: військкомат петербурга примушує підписувати контракти "неросійських" громадян - АТЕШ

Військкомат петербурга примушує представників "неросійських" національностей підписувати контракти, шантажуючи їх. Такі дії спрямовані на виконання мобілізаційного плану.

Новини Світу • 21 березня, 14:42 • 12135 перегляди

Найманець з Узбекистану отримав вирок за участь у складі зс рф та вбивство українських військових

Суд Андижана засудив 39-річного громадянина Узбекистану до 4 років і 2 місяців обмеження волі за участь у війні на боці рф. Чоловік зізнався у вбивстві понад 10 українських військових під час боїв у Шахтарську та Бахмуті.

Війна • 5 січня, 13:11 • 60501 перегляди

Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф

У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з'єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450-500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.

Економіка • 28 грудня, 01:58 • 70131 перегляди

росія попри санкції закуповує гвинтівки й патрони у ЄС та США - ЗМІ

Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.

Війна • 12 грудня, 02:56 • 104413 перегляди

Санкційний мільярдер Усманов призупинив свої обов'язки президента Міжнародної федерації фехтування

російсько-узбецький мільярдер Алішер Усманов добровільно призупинив виконання обов'язків президента Міжнародної федерації фехтування. Це сталося після його переобрання на посаду 30 листопада, де він отримав 120 голосів.

Спорт • 4 грудня, 18:58 • 28451 перегляди

Міжнародну федерацію фехтування очолив російсько-узбецький мільярдер усманов

На конгресі в Ташкенті Алішер Усманов отримав 120 голосів на виборах президента Міжнародної федерації фехтування. Мільярдер зі статками у $14,4 млрд є значним донором міжнародного фехтування через свій благодійний фонд.

Спорт • 30 листопада, 13:57 • 23029 перегляди

У Німеччині вбили далекобійника-українця через суперечку щодо путіна - ЗМІ

У Німеччині на стоянці вантажівок убили 34-річного далекобійника з України після, як повідомляють, суперечки про війну і роль Росії. Троє учасників конфлікту заарештовані.

Кримінал та НП • 11 листопада, 10:59 • 18072 перегляди

Масштабна реформа в Узбекистані: тисячі чиновників втратили посади

В Узбекистані звільнили близько 3000 держслужбовців в рамках реформи державного апарату. Уряд ліквідував частину держструктур та створює нові установи для підвищення ефективності управління.

Новини Світу • 31 жовтня, 22:19 • 18878 перегляди

Які країни мають найбільші запаси золота: інфографіка

США лідирує у світі за запасами золота з 8133,5 тонн, за ними йде Німеччина з 3351,5 тонн. Україна посідає 61 місце з резервом у 27,4 тонни, а загальний світовий обсяг золота становить 36118,2 тонни.

Економіка • 30 жовтня, 12:11 • 18400 перегляди

Китай вивчає військовий досвід у білорусі: що цікавить КНР

Представники КНР брали участь у військових навчаннях в білорусі протягом останніх 3-4 місяців. Китай цікавиться досвідом використання безпілотників, розмінування та штурму будівель у контексті війни в Україні.

Новини Світу • 29 жовтня, 08:02 • 14080 перегляди

Узбекистан обирає новий парламент: що відбувається на виборах без опозиції

В Узбекистані розпочалися парламентські вибори, де всі партії лояльні до президента Мірзійоєва. Реформи виборчої системи проведені після конституційних змін, але опозиційні партії відсутні.

Новини Світу • 27 жовтня, 05:07 • 19227 перегляди

Збірна України з футзалу вийшла до півфіналу Чемпіонату світу

Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.

Спорт • 29 вересня, 17:27 • 29634 перегляди

Меру Нью-Йорка Адамсу загрожують кримінальні звинувачення, він обіцяє боротися

Ерік Адамс очікує федеральних звинувачень і заявляє про невинуватість. Раніше було відомо про розслідування стосовно можливих незаконних пожертвувань у його кампанію 2021 року, включаючи можливі пожертви від турецького уряду.

Новини Світу • 26 вересня, 08:40 • 15293 перегляди

ЄС може спрямувати санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф - спецпредставник

ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.

Війна • 18 вересня, 14:35 • 47835 перегляди

Чемпіонат світу-2024 з футзалу: Україна здобула першу перемогу

Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.

Спорт • 18 вересня, 14:25 • 15963 перегляди

Збірна України з художньої гімнастики посіла 7 місце на Олімпіаді в Парижі

Українські гімнастки завершили виступи на Олімпійських іграх, посівши 7 місце в груповому багатоборстві. Команда набрала 68.950 бала, втративши шанси на медаль через помилки у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами.

Спорт • 10 серпня, 14:32 • 34321 перегляди

Адаптувалися до нових реалій, відновили безперебійне виробництво: як у Броварах працює підприємство, яке є одним з перших створених за часів Незалежності (відео)

Підприємство "Бровафарма" у Броварах адаптувалося до роботи в умовах війни та відновило безперебійне виробництво ветпрепаратів. Компанія зберегла експортні потужності та продовжує сплачувати податки до місцевого бюджету.

Економіка • 9 серпня, 10:46 • 43828 перегляди

Ціни на кавуни в Україні знизилися на третину за тиждень - моніторинг

Ціни на кавуни в Україні впали на 30% через збільшення пропозиції. Вартість становить 3-8 грн/кг, що на 60% нижче, ніж торік. Експерти не прогнозують значного покращення ситуації на ринку.

Економіка • 7 серпня, 09:59 • 46433 перегляди

Україна із сімома нагородами посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024

Україна посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 з 7 нагородами: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Українські спортсмени змагалися в 4 видах спорту, показавши різні результати.

Спорт • 6 серпня, 23:54 • 19451 перегляди

білорусь офіційно приєдналась до ШОС

Білорусь офіційно приєдналася до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), розширивши організацію до 10 країн-членів.

Новини Світу • 4 липня, 11:16 • 16669 перегляди

В Казахстані путін зустрівся з Ердоганом: обговорили товарообіг між росією та Туреччиною

Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.

Економіка • 3 липня, 12:46 • 34259 перегляди

Україна назвала склад збірної з футболу на Олімпіаду-2024: хто у заявці

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року, серед яких воротарі, захисники, півзахисники та нападники з різних українських клубів.

Спорт • 3 липня, 10:34 • 17913 перегляди

Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС

Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.

Політика • 3 липня, 04:48 • 37793 перегляди

Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.

Новини Світу • 2 липня, 08:01 • 18996 перегляди

Україна збільшила експорт мороженої яловичини

У травні 2024 року Україна експортувала 1,61 тис. тонн замороженої яловичини на суму $6,34 млн, що на 22% більше за обсягом і на 16% більше за вартістю порівняно з квітнем 2024 року.

Економіка • 29 червня, 22:24 • 46049 перегляди

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Економіка • 20 червня, 22:42 • 18060 перегляди

Перша країна Євросоюзу розпочала видобуток урану

Фінляндія стає першою країною ЄС, яка розпочала видобуток урану, із запланованим річним видобутком 200 тонн до 2026 року.

Економіка • 18 червня, 23:36 • 32810 перегляди

Путін прибув з візитом до Узбекистану – це його третій закордонний візит з початку нового терміну

Путін прибув до Узбекистану для переговорів з президентом Мірзійоєвим - це його третій закордонний візит з моменту інавгурації на п'ятий термін, спрямований на поглиблення відносин між двома країнами.

Політика • 27 травня, 04:04 • 114442 перегляди