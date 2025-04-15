Узбекистан

Путін прибув з візитом до Узбекистану – це його третій закордонний візит з початку нового терміну

Путін прибув до Узбекистану для переговорів з президентом Мірзійоєвим - це його третій закордонний візит з моменту інавгурації на п'ятий термін, спрямований на поглиблення відносин між двома країнами.