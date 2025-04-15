Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.
Український дзюдоїст Михайло Свідрак виборов золоту медаль на Кубку Європи у Хорватії. Він переміг азербайджанця Каріма Аллахвердієва та інших суперників.
Військкомат петербурга примушує представників "неросійських" національностей підписувати контракти, шантажуючи їх. Такі дії спрямовані на виконання мобілізаційного плану.
Суд Андижана засудив 39-річного громадянина Узбекистану до 4 років і 2 місяців обмеження волі за участь у війні на боці рф. Чоловік зізнався у вбивстві понад 10 українських військових під час боїв у Шахтарську та Бахмуті.
У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з'єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450-500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.
Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.
російсько-узбецький мільярдер Алішер Усманов добровільно призупинив виконання обов'язків президента Міжнародної федерації фехтування. Це сталося після його переобрання на посаду 30 листопада, де він отримав 120 голосів.
На конгресі в Ташкенті Алішер Усманов отримав 120 голосів на виборах президента Міжнародної федерації фехтування. Мільярдер зі статками у $14,4 млрд є значним донором міжнародного фехтування через свій благодійний фонд.
У Німеччині на стоянці вантажівок убили 34-річного далекобійника з України після, як повідомляють, суперечки про війну і роль Росії. Троє учасників конфлікту заарештовані.
В Узбекистані звільнили близько 3000 держслужбовців в рамках реформи державного апарату. Уряд ліквідував частину держструктур та створює нові установи для підвищення ефективності управління.
США лідирує у світі за запасами золота з 8133,5 тонн, за ними йде Німеччина з 3351,5 тонн. Україна посідає 61 місце з резервом у 27,4 тонни, а загальний світовий обсяг золота становить 36118,2 тонни.
Представники КНР брали участь у військових навчаннях в білорусі протягом останніх 3-4 місяців. Китай цікавиться досвідом використання безпілотників, розмінування та штурму будівель у контексті війни в Україні.
В Узбекистані розпочалися парламентські вибори, де всі партії лояльні до президента Мірзійоєва. Реформи виборчої системи проведені після конституційних змін, але опозиційні партії відсутні.
Українська чоловіча збірна з футзалу перемогла Венесуелу 9:4 у чвертьфіналі ЧС в Узбекистані. У півфіналі 2 жовтня Україна зустрінеться з Бразилією.
Ерік Адамс очікує федеральних звинувачень і заявляє про невинуватість. Раніше було відомо про розслідування стосовно можливих незаконних пожертвувань у його кампанію 2021 року, включаючи можливі пожертви від турецького уряду.
ЄС розглядає санкції проти фінустанов, що підтримують військові поставки рф, та постачання з Південно-Східної Азії.
Українська футзальна збірна здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2024, обігравши Анголу з рахунком 7:2. Матч відбувся в Ташкенті в рамках другого туру групового етапу турніру.
Українські гімнастки завершили виступи на Олімпійських іграх, посівши 7 місце в груповому багатоборстві. Команда набрала 68.950 бала, втративши шанси на медаль через помилки у вправі з трьома стрічками та двома м'ячами.
Підприємство "Бровафарма" у Броварах адаптувалося до роботи в умовах війни та відновило безперебійне виробництво ветпрепаратів. Компанія зберегла експортні потужності та продовжує сплачувати податки до місцевого бюджету.
Ціни на кавуни в Україні впали на 30% через збільшення пропозиції. Вартість становить 3-8 грн/кг, що на 60% нижче, ніж торік. Експерти не прогнозують значного покращення ситуації на ринку.
Україна посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 з 7 нагородами: 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Українські спортсмени змагалися в 4 видах спорту, показавши різні результати.
Білорусь офіційно приєдналася до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), розширивши організацію до 10 країн-членів.
Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив список гравців, які готуватимуться до футбольного турніру Олімпійських ігор 2024 року, серед яких воротарі, захисники, півзахисники та нападники з різних українських клубів.
Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.
У травні 2024 року Україна експортувала 1,61 тис. тонн замороженої яловичини на суму $6,34 млн, що на 22% більше за обсягом і на 16% більше за вартістю порівняно з квітнем 2024 року.
Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
Фінляндія стає першою країною ЄС, яка розпочала видобуток урану, із запланованим річним видобутком 200 тонн до 2026 року.
Путін прибув до Узбекистану для переговорів з президентом Мірзійоєвим - це його третій закордонний візит з моменту інавгурації на п'ятий термін, спрямований на поглиблення відносин між двома країнами.