Рубіо прокоментував можливу зустріч Трампа, путіна та Сі і згадав про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, глави кремля володимира путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна, вказавши, що "були розмови про зустріч", але він не знає, "чи вона була остаточно узгоджена". Про це він заявив журналістам під час свого візиту до Узбекистану в понеділок, 19 жовтня, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Відповідаючи на запитання про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, глави кремля володимира путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіна для переговорів про припинення чотирирічної війни в Україні, Рубіо відповів: "Були розмови про зустріч. Я не знаю, чи вона була остаточно узгоджена, але президент чітко заявив. Він хотів би, щоб війна в Україні та росії закінчилася".

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Як пише видання, Рубіо заявив, що Україна та росія повинні зосередитися на припиненні війни між собою.

"Ми не бачимо нічого доброго в цій війні", – сказав Рубіо. "Ми бачимо в цьому багато недоліків, включаючи цілком реальний ризик ескалації та поширення цієї речі... в іншу країну через невдалу диверсійну атаку, через дрони, які потрапляють під вплив радіоелектронної боротьби, і вони потрапляють до сусідньої країни", - зазначив він.

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США намагаються посередничити в укладенні мирної угоди, щоб покласти край війні в Україні, і Трамп з того часу уклав угоду з росією про імпорт дизельного палива та скасував деякі санкції проти москви, що, за його словами, має утримати кремль за столом переговорів.

Ці кроки були розкритиковані Президентом України Володимиром Зеленським. Новий російський авіаудар вчора ввечері в Києві вбив жінку, а також влучив у станцію метро та пошкодив 25-поверховий житловий будинок.

Рубіо прибув до Самарканда в неділю ввечері, щоб зустрітися з високопосадовцями групи C5+1, яка об'єднує Сполучені Штати та пострадянські держави з мусульманською більшістю: Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Туркменістан.

Трамп приймав лідерів C5 у Білому домі минулого листопада.

Щодо розвідданих

Рубіо в понеділок також заперечив, що Сполучені Штати призупинили обмін деякими розвідданими з Україною.

Виступаючи в програмі на каналі NBC у неділю, Президент Володимир Зеленський, як пише видання, заявив, що обмін розвідданими був перерваний, але пізніше "розблокований". "Ми дуже вдячні за це, – сказав він. - Тепер це працює".

Але Рубіо, спілкуючись з журналістами під час візиту до Узбекистану в понеділок вранці, сказав, що розвіддані не переривалася.

"Я не знаю, звідки він бере ці речі або чому він говорить ці речі пресі. Вам слід повернутися і запитати його. Не було жодної паузи", – сказав Рубіо журналістам.

"На чому він має зосередитися, і на чому ми хочемо зосередитися, так це на припиненні цієї війни. Саме на цьому він має зосередитися", – сказав Рубіо.

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