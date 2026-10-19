путін запропонував саміт з Трампом і Сі - WSJ
Київ • УНН
Путін запропонував Трампу та Сі Цзіньпіну зустрітися наступного місяця для обговорення угоди щодо війни в Україні.
глава кремля володимир путін пропонує провести саміт із президентом США Дональдом Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення угоди щодо війни рф проти України. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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"володимир путін запропонував, щоб він, президент Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися наступного місяця для обговорення ситуації в Україні у спробі домовитися про припинення чотирирічного конфлікту, яке було б вигідне москві", повідомили виданню джерела, знайомі з переговорами.
Цей план, пише видання, "є спробою путіна скористатися потеплінням відносин між Трампом і російським лідером, яке стривожило Україну та її союзників у Вашингтоні та Європі".
"Такий саміт - без участі Президента України Володимира Зеленського - був би безпрецедентним і спричинив би тривогу в європейських столицях та за їх межами", - вказує видання.
Зеленський: США працюють над зустріччю з путіним17.10.26, 21:37 • 11739 переглядiв