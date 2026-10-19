путин предложил провести саммит с Трампом и Си - WSJ
Киев • УНН
Путин предложил Трампу и Си Цзиньпину встретиться в следующем месяце для обсуждения соглашения по войне в Украине.
глава кремля владимир путин предлагает провести саммит с президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином для обсуждения соглашения по поводу войны рф против Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
"владимир путин предложил, чтобы он, президент Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в следующем месяце для обсуждения ситуации в Украине в попытке договориться о прекращении четырехлетнего конфликта, которое было бы выгодно москве", сообщили изданию источники, знакомые с переговорами.
Этот план, пишет издание, "является попыткой путина воспользоваться потеплением отношений между Трампом и российским лидером, которое встревожило Украину и ее союзников в Вашингтоне и Европе".
"Такой саммит - без участия Президента Украины Владимира Зеленского - был бы беспрецедентным и вызвал бы тревогу в европейских столицах и за их пределами", - указывает издание.
Зеленский: США работают над встречей с путиным17.10.26, 21:37 • 11876 просмотров