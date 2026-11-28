После российских атак на энергетику 28 ноября в Киевской области введены аварийные отключения электроэнергии, а в Днепропетровской области — индивидуальные графики. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные "Укрэнерго" и ДТЭК.

Киевская область

"Из-за последствий вражеских обстрелов и перегрузки оборудования по состоянию на этот час в Киевской области действуют аварийные отключения электроэнергии. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только позволит ситуация в энергосистеме", — сообщили в "Укрэнерго".

Как указано, ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области, по данным ДТЭК, "введены индивидуальные графики отключений".

"Вражеские атаки нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого применять привычные графики по очередям и подочередям невозможно. Чтобы вы могли планировать свой день, энергетики ДТЭК "Днепровские электросети" рассчитывают график отдельно для каждого дома. Даже в соседних домах часы отключений могут различаться, поскольку они могут получать питание от разных линий", — указано в сообщении.

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