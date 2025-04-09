Мохаммед бин Салман

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27396 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

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Мухаммед ибн Салман планировал привлечь Украину к переговорам в Саудовской Аравии, но США и россия отказались. Зеленский отменил визит в королевство и заявил, что не получал приглашения на встречу.

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Президент Украины отказался от завтрашнего визита в Саудовскую Аравию из-за незапланированной российско-американской встречи. Визит перенесен на 10 марта.

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Рубио прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с рф о прекращении войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями о завершении войны в Украине. Встреча состоится по инициативе Трампа после его разговоров с Путиным и Зеленским.

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Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам о планах завершить войну до Пасхи. Эксперты считают этот план амбициозным, но нереалистичным, ожидая урегулирования в течение 2025 года.

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Саудовская Аравия готова принять встречу Трампа и путина

Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи Трампа и путина на своей территории. ОАЭ также предложили организовать переговоры по прекращению войны в Украине с возможным саммитом путина и Зеленского.

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россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для саммита между Трампом и путиным. Обе страны не являются членами Международного уголовного суда.

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Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в экономику США

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил о планах инвестировать $600 млрд в США в течение 4 лет. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Трампом.

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Сенатор Грэм после визита в Израиль сообщил о намерениях Трампа достичь соглашения по освобождению заложников в Секторе Газа к 2025 году. Он также обсудил возможности нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

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Саудовской принц пропустит саммит G20: на это могли повлиять отсутствие путина и завершение срока Байдена - Bloomberg

Мухаммед ибн Салман не посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро из-за хронического заболевания ушного канала. На решение также могло повлиять отсутствие путина и завершение президентства Байдена.

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путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, отметив важность координации в рамках ОПЕК+.

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