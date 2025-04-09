Мохаммед бин Салман

Саудовская Аравия отказалась от соглашения с США ради примирения с Израилем-Reuters

Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.