Мохаммед бин Салман

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп совершит свою первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Подробности визита будут объявлены позже.
США и Украина договорились о мерах для безопасного судоходства, обмена пленными и запрете ударов по энергообъектам. Переговоры состоялись в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, отметив посреднические усилия страны. В кремле не уточнили, какая из сторон была инициатором телефонного разговора.
Президент Украины провел встречу с принцем Мухаммадом бен Салманом в Джидде, где обсудили шаги для завершения войны. Стороны также договорились о экономическом сотрудничестве и инвестициях Саудовской Аравии в Украину.
Мухаммед ибн Салман планировал привлечь Украину к переговорам в Саудовской Аравии, но США и россия отказались. Зеленский отменил визит в королевство и заявил, что не получал приглашения на встречу.
Президент Украины отказался от завтрашнего визита в Саудовскую Аравию из-за незапланированной российско-американской встречи. Визит перенесен на 10 марта.
Президент Украины не будет участвовать в американо-российских переговорах в Эр-Рияде, поскольку Украину не уведомили о них. Зеленский совершит отдельный визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями о завершении войны в Украине. Встреча состоится по инициативе Трампа после его разговоров с Путиным и Зеленским.
Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам о планах завершить войну до Пасхи. Эксперты считают этот план амбициозным, но нереалистичным, ожидая урегулирования в течение 2025 года.
Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи Трампа и путина на своей территории. ОАЭ также предложили организовать переговоры по прекращению войны в Украине с возможным саммитом путина и Зеленского.
россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для саммита между Трампом и путиным. Обе страны не являются членами Международного уголовного суда.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил о планах инвестировать $600 млрд в США в течение 4 лет. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Трампом.
Сенатор Грэм после визита в Израиль сообщил о намерениях Трампа достичь соглашения по освобождению заложников в Секторе Газа к 2025 году. Он также обсудил возможности нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
Эр-Рияд отказался от амбициозного оборонного договора с США в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Вместо этого Саудовская Аравия настаивает на более скромном соглашении о военном сотрудничестве.
Мухаммед ибн Салман не посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро из-за хронического заболевания ушного канала. На решение также могло повлиять отсутствие путина и завершение президентства Байдена.
Саудовская Аравия объявила о формировании международного альянса для решения израильско-палестинского конфликта по принципу двух государств. Альянс включает арабские, мусульманские и европейские страны, первые встречи состоятся в Эр-Рияде и Брюсселе.
путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, отметив важность координации в рамках ОПЕК+.